Территорию детского сада благоустроили в Вилейке

Год благоустройства в Беларуси – время наводить порядок и создавать уют. В Вилейке преобразилась территория детского сада № 2. Работу провели масштабную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лещенко, заведующая детским садом № 2 Вилейки:

Спасибо, конечно, нашим родителям, которые помогают нам обустраивать территорию, изготавливают новое игровое оборудование для деток, с которым с удовольствием они играют. В планах у нас, конечно же, озеленение территории. Еще будем игровое оборудование какое-то дополнять. Будем работать. Ну и по благоустройству территорию еще много работ.