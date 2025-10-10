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Территорию детского сада благоустроили в Вилейке

10 октября 2025 07:37
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Год благоустройства в Беларуси – время наводить порядок и создавать уют. В Вилейке преобразилась территория детского сада № 2. Работу провели масштабную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территорию детского сада благоустроили в Вилейке-2

Полностью заменили асфальтное покрытие, установили новые навесы над входными группами и уложили тротуарную плитку. Особое внимание – безбарьерной среде. В учреждении функционирует класс центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Поэтому для ребят оборудовали пандус. Обновили и детскую площадку. 

Территорию детского сада благоустроили в Вилейке-4

Елена Лещенко, заведующая детским садом № 2 Вилейки:
Спасибо, конечно, нашим родителям, которые помогают нам обустраивать территорию, изготавливают новое игровое оборудование для деток, с которым с удовольствием они играют. В планах у нас, конечно же, озеленение территории. Еще будем игровое оборудование какое-то дополнять. Будем работать. Ну и по благоустройству территорию еще много работ. 

Территорию детского сада благоустроили в Вилейке-6

В ближайшее время в фойе детского сада обустроят специальный уголок безопасности.

# Год благоустройства

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