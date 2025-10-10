Территорию детского сада благоустроили в Вилейке

Год благоустройства в Беларуси – время наводить порядок и создавать уют. В Вилейке преобразилась территория детского сада № 2. Работу провели масштабную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год благоустройства в Беларуси – время наводить порядок и создавать уют. В Вилейке преобразилась территория детского сада № 2. Работу провели масштабную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полностью заменили асфальтное покрытие, установили новые навесы над входными группами и уложили тротуарную плитку. Особое внимание – безбарьерной среде. В учреждении функционирует класс центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Поэтому для ребят оборудовали пандус. Обновили и детскую площадку.
Елена Лещенко, заведующая детским садом № 2 Вилейки:
Спасибо, конечно, нашим родителям, которые помогают нам обустраивать территорию, изготавливают новое игровое оборудование для деток, с которым с удовольствием они играют. В планах у нас, конечно же, озеленение территории. Еще будем игровое оборудование какое-то дополнять. Будем работать. Ну и по благоустройству территорию еще много работ.
В ближайшее время в фойе детского сада обустроят специальный уголок безопасности.