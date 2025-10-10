В Польше закрыли все дела о преступлениях пограничников на границе с Беларусью

Власти Польши покрывают факты жестокого обращения пограничников с беженцами. Прокуратура неожиданно прекратила практически все дела о преступлениях польских защитников рубежей и полиции против мигрантов на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом начали активно преследовать волонтеров и правозащитников, которые помогали беженцам. Неравнодушных пытаются запугать: уже прошло несколько показательных судов. Теперь передача мигрантам продуктов питания, теплой одежды и медикаментов подпадает под уголовную статью как оказание помощи иностранцам, нелегально проживающим в Польше.

Пятерых активистов пытались отправить за решетку. Однако суд счел обвинения настолько абсурдными, что оправдал всех. Но дело против волонтеров до сих пор не закрыто. Чего не скажешь о расследовании против реальных преступлений пограничников, жертвами которых стали десятки безоружных людей, бегущих от войны.