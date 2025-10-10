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Колесо обозрения во время движения рухнуло в Боливии

10 октября 2025 07:35
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Посещение парка развлечений в Боливии для отдыхающих едва не закончилось трагедией. В городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра во время движения рухнуло колесо обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аттракцион внезапно треснул и завалился на бок. Зажатыми в кабинках оказались два человека. Еще несколько упали с высоты 10 метров. Ранения различной степени тяжести получили около 20 человек, большинство из них дети и подростки. Однако количество пострадавших может быть больше. Многих доставили в больницы свидетели происшествия на своих машинах. Сейчас выясняют причины ЧП.

# ЧП

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