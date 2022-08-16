Новости экономики за 16.08.2022

Новости Беларуси. В Беларуси еще на полгода продлено лицензирование на вывоз сахара. В приоритете потребности внутреннего рынка. Белорусский рынок покидает немецкий химико-промышленный концерн. Какие убытки понесет компания и кому продаст свой бизнес? И почему сумма на карточках в белорусских рублях выросла до рекордного за последние годы значения? Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СУММА НА РУБЛЕВЫХ ВКЛАДАХ БЕЛОРУСОВ В ИЮЛЕ ПОБИЛА РЕКОРД Белорусы продолжают нести свои деньги в банки, наращивая общую сумму депозитов в рублях. С начала 2022 года она увеличилась более чем на 724 миллиона рублей, а за июль срочные рублевые вклады выросли еще на 95 миллионов и достигли рекордной отметки – 5,8 миллиарда рублей. В июле увеличились и остатки на карт-счетах и вкладах до востребования на 265 миллионов рублей, достигнув 3,8 миллиарда. Таким образом, сумма на карточках в белорусских рублях выросла до рекордного за последние годы значения. Аналитики объясняют это ростом зарплат в сельском хозяйстве. Кроме того, выросли выплаты пенсий и пособий. Переносить наличность в банковские депозиты белорусов мотивируют повышенные ставки.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ВЫВОЗ САХАРА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА В Беларуси еще на полгода продлено лицензирование на вывоз сахара. В правительстве таким образом рассчитывают обеспечить внутренний рынок. С начала 2022 года фиксировались сразу несколько волн ажиотажа на фоне слухов о возможном дефиците. Лицензирование на вывоз было введено постановлением правительства Беларуси в феврале 2022 года. Оно подразумевает, что вывоз сахара из республики возможен только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ, при этом вопрос должен быть согласован с концерном «Белгоспищепром».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ Правительство изменило порядок финансирования частных школ. Частные детские сады и школы могут получить субсидию за счет средств местного бюджета, выделенных на поддержку дошкольного и общего среднего образования соответственно. На выплаты из республиканского бюджета школа может рассчитывать, если на ее базе проходит экспериментальная деятельность в области образования. Чтобы получить субсидию, учреждение должно подать заявку до 1 мая финансового года. При этом школа или садик должны иметь свободные места для зачисления детей по направлению отдела образования.

HENKEL ВЫСТАВИЛ НА ПРОДАЖУ СВОИ АКТИВЫ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ Немецкий химико-промышленный концерн перевел свои белорусские и российские активы в категорию «на продажу». Найти покупателей на них будет сложно из-за высокой цены. Среди потенциальных покупателей – китайский и турецкий бизнес. Компания оценила убытки от ухода из обеих стран в 184 миллиона евро, из которых 88 миллионов – ущерб деловой репутации. Остальное приходится на основные средства: землю, заводы и оборудование, а также товарные знаки и другую интеллектуальную собственность. В конце апреля 2022 года компания сообщила об остановке своей деятельности в Беларуси и России. Тогда потери концерна оценивались примерно в 1 миллиард евро.

ЦЕНА ГАЗА В ЕВРОПЕ ПРЕВЫСИЛА 2 450 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ ВПЕРВЫЕ С МАРТА Цена газа в Европе превысила 2 450 за 1 000 кубометров впервые с марта. За сутки фьючерсы подорожали на 11 %. Цены на газ в Европе растут из-за увеличения спроса на энергию на фоне жаркой погоды, которая привела к снижению уровня рек в регионе (некоторые из них пересохли). Это усложняет судоходство и перевозки дизельного топлива, угля и других ценных ресурсов между европейскими странами. В результате для производства энергии используется больше газа. При этом страны стремятся, наоборот, сокращать потребление энергии в целом и газа в частности для заполнения хранилищ перед зимним сезоном. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень в 4 000 долларов за 1 000 кубометров, считают в «Газпроме».