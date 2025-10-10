Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ

В Душанбе в эти минуты проходит саммит СНГ. Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества. Программа дня насыщенная. Сперва стороны встречаются в узком составе. В повестке – четыре вопроса. Больше тем рассмотрят в широком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К подписанию планируются с десяток важных документов. Среди них инициатива по укреплению международного позиционирования Содружества. Речь идет о создании формата «СНГ плюс». Беларусь приветствует предложение казахстанских коллег о создании такой новой платформы.

Также в повестке обсуждение программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних рубежах на ближайшие 5 лет, противодействие терроризму и экстремизму.

Кроме того, среди документов и концепция военного взаимодействия до 2030 года. Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.