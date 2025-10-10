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Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ

10 октября 2025 07:30
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В Душанбе в эти минуты проходит саммит СНГ. Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества. Программа дня насыщенная. Сперва стороны встречаются в узком составе. В повестке – четыре вопроса. Больше тем рассмотрят в широком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ-2

К подписанию планируются с десяток важных документов. Среди них инициатива по укреплению международного позиционирования Содружества. Речь идет о создании формата «СНГ плюс». Беларусь приветствует предложение казахстанских коллег о создании такой новой платформы. 

Также в повестке обсуждение программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних рубежах на ближайшие 5 лет, противодействие терроризму и экстремизму. 

Кроме того, среди документов и концепция военного взаимодействия до 2030 года. Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. 

Больше подробностей – в следующем выпуске новостей.

# СНГ # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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