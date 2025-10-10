Европарламент отклонил вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотумы недоверия главе Еврокомиссии. Инициатива не смогла получить более двух третей голосов, необходимых для одобрения. Ранее две политические группы пытались добиться отставки Урсулы фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее обвиняли в заключении невыгодных торговых соглашений, провале миграционной политики и просчетах в реализации «зелёного курса». Несмотря на критику и острые заявления, чиновница сохранила свою должность. Большинство центристских и проевропейских партий проголосовали за то, чтобы она осталась на посту. За отставку высказались менее 200 депутатов, тогда как против были свыше 370.

Это не первый раз, когда политическая карьера фон дер Ляйен оказывается под ударом. Ранее скандал вызвали закупки почти 2 миллиардов доз вакцин от COVID-19 на сумму 35 миллиардов евро без согласования с другими странами ЕС. В мае Европейский суд признал ее виновной в сокрытии данных о вакцинации, однако наказания за этим не последовало, а позже суд в Льеже закрыл дело о возможной коррупции.