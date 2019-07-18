Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России состоится 18 июля в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Главные новости для Беларуси и России сегодня, 18 июля, будут приходить из Санкт-Петербурга. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня центральное событие – пленарное заседание. Участие в нем примут лидеры Беларуси и России. Ожидается, что речь на встрече пойдет в том числе о наполнении союзного договора. В декабре 2018 года по поручению президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина была создана рабочая группа по вопросам развития белорусско-российского сотрудничества.

К встрече в Санкт-Петербурге стороны подготовили документ. Добавим, основные мероприятия форума начались 16 июля. Уже подписан ряд контрактов. В портфеле коммерческих соглашений уже более десятка документов.

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России