Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий реализации положений Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом сегодня, 17 июля, шла на встрече руководителей верхних палат парламентов Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко.

2019 год, в который отмечается 20-летие с момента подписания союзного договора, – хороший повод для осмысления пройденного. Сейчас важно наполнять документ актуальными проектами. Обсудили на встрече и повестку Форума регионов. Это хороший пример сотрудничества. Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России? Ну а к конкретным договоренностям партнеры приходят как раз во время работы экспертных секций. Тем для обсуждения немало: создание общего образовательного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов, взаимодействие бизнеса. Только в рамках заседания национальных деловых советов планируют заключить контрактов на 600 миллионов долларов.

А вот парламентарии подводят итоги V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев. Сумма контрактов составила примерно 500 миллионов долларов. Но, судя по количеству участников нынешнего – VI Форума регионов, цифры значительно вырастут. Только в рамках заседания национальных деловых советов планируют заключить контрактов на 600 миллионов долларов.