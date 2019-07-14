Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

Новости Беларуси. Расскажем о подготовке к Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет уже в шестой раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется более 600 участников. Акцент – на едином культурном и гуманитарном пространстве двух народов. Подробности – у корреспондента Евгения Пустового.

Регионы Синеокой на предстоящей неделе со своими предложениями пришвартуются на берегах Невы. Кооперационные идеи, наработки по совместным предприятиям и чаяния по увеличению товарооборота.

Несмотря на пучину экономических вызовов, дружеские связи монетизируются в проекты благодаря нашему Совету Республики и российскому Совету Федерации. В Беларуси за наполнение экономического фарватера интеграционного пути отвечает торгово-промышленная палата.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Форум регионов – это такая сегодня неотъемлемая площадка, неотъемлемая часть развития нашей нормальной поступательной интеграции. Более того, большая интеграция опирается на земные вещи. 57 регионов, которые у нас конкретно закреплены за руководителями ведомств, предприятий.

Из окон Кремля весь потенциал большой России разглядеть сложно. А вот Беларусь разглядела практическую пользу в интеграции регионов.

Наш Президент не стесняется, несмотря на свою статусность, встречаться с главами российских регионов. Кооперация между условным Брестом и Владивостоком позволяет от Буга до Тихого океана наполнять поток товарооборота. Пример: если дивидендами I Форума регионов стали соглашения на несколько миллионов долларов, то V собрал полмиллиарда долларов.

А предстоящий VI должен стать вообще историческим по масштабности – 250 представителей Беларуси: от мэров крупных городов до предпринимателей средней руки. В северной столице соседней России организаторы форума хотят подогреть интерес бизнеса к межгосударственным экономическим связям.Владимир Улахович:

Если мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, а у нас есть 7-й декрет, и в России эта тема актуальна, а малый и средний бизнес, стартап, – это же молодежь. А есть, например, инновационные фонды, совместные инновационные фонды, венчурный фонд.

Ещё одна особенность форума – сплочение молодежи и усиление гуманитарной интеграции. В симбиозе этих двух направлений первые шаги сделали исторические факультеты ведущих вузов. У БГУ и МГУ – совместная магистратура. А у магистрантов – сразу два диплома и багаж знаний главных альма-матер двух стран.

Александр Кохановский, декан исторического факультета Белгосуниверситета:

Исторические факультеты стали первыми, кто смог договориться о создании такой образовательной программы. Это не значит, что только исторические факультеты сотрудничают, но тем не менее это новый шаг, новый этап в нашем сотрудничестве. Нам приятно, что там многолетняя работа, которая предварительно проводилась, она все-таки привела к результату. Очень, на мой взгляд, позитивному, который будет содействовать нашему сотрудничеству.

На этой встрече ректоров предполагается подписание аж 18 соглашений. А вот договоренность между БГУ МГУ уже реализуется с этого года. Программы готовы, сама учебная технология отшлифована. Это пока экспериментальный проект, но с большими амбициями. Хотя у исторических школ Минска и Москвы порой свои взгляды на одни и те же исторические события.

Андрей Прохоров, доцент исторического факультета Белгосуниверситета:

За время независимого белорусского государства возникла такая последовательная, в моем понимании очень логичная, школа изучения истории и белорусского народа, и белорусской государственности в широком контексте. Это очень важно для нас, но не менее важно ознакомление соседей с нашими достижениями, с нашей историей. Они это тоже должны знать.

Вот пускай в университетских аудиториях и проходят исторические споры через призму мировосприятия профессуры без розовых очков на события, факты и людей. Как это делал Печета, изучая историю южных славян сначала в Минске, а затем в Москве.

Проект под пристальным взглядом основателя БГУ должен стать академической альтернативой политическим склокам. Первые магистранты займутся изучением белорусской диаспоры в России. Соглашений между администрациями регионов Беларуси и муниципалитетами России с каждым годом становится все больше, а экономические связи – крепче.

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:

Минская область сотрудничает со многими регионами Российской Федерации. У нас в планах подписание договоров о продолжении сотрудничества с несколькими регионами Российской Федерации. Что касается товарооборота, он у нас увеличивается. Мы работаем по всем направлениям, но, я думаю, на Форуме регионов, который пройдет, мы еще закрепим наши обязательства друг перед другом и будем дальше двигаться.

Владимир Улахович:

Мы уже знаем и те контракты, которые у нас будут подписаны на площадке Делового совета. А это сумма – больше 100 миллионов долларов только на площадке Делового совета. Будут и другие контракты, это весомый вклад в развитие наших торгово-экономических связей.

В планах центральной области Беларуси – сблизиться в экономическом плане с российскими регионами от Урала до Приволжья. А Брест для Калининграда во всех смыслах ближе материковой России. Теперь это закрепят ещё одним соглашением. Кстати, мэр бывшего Кенигсберга любит отдыхать в Беловежской пуще.

Открыть новые туристические маршруты между жителями двух государств – ещё одна задача VI Форум регионов. Одно из направлений – промышленный туризм. Но россиян впечатляют не только сохраненные Беларусью советские ГОСТы и заводские бренды, а наша современная IT-сфера. Предложение Беларуси – цифровизация совместного товарооборота. Владимир Улахович:

Это то, что стучится к нам в дверь. То, что надо переводить наши отношения, в том числе у нас будет интересное выступление по вопросам сотрудничества в транспортной сфере, в логистике, применение цифровых инструментов для того, чтобы выйти из некоторых рутинных процессов. Оптимизировать эту сферу.

Инновации, помноженные на промышленные гиганты и возведенные в кооперационную степень. На этом поприще есть, где развернуться даже самым огромным грузовикам. Беларусь производит необходимую в России технику, используя в том числе ее же компоненты. А теперь среди трендов рынка – инновационные продукты. И здесь без белорусских технологий движение вперёд затруднено.

Сергей Лесин, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Рынок требует других решений. Это автономные машины, которые способны выполнить поставленную перед ними производственную задачу с минимальным вмешательством персонала. Для того, чтобы избежать ошибок и для того, чтобы минимизировать количество этого персонала. В этом плане мы идем в ногу со временем.

На IV Форуме регионов в Москве белорусские товары лично рекламировала Валентина Матвиенко. Вумен российской политики рассказала журналистам о качестве нашей обуви. Председатель Совета Федерации даже прикупила себя парочку-другую.