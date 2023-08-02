«Поднять» Витебщину и сеять больше ранних культур. Главные требования Президента по уборочной-2023

Новости Беларуси. В уборочную кампанию зерновых и зернобобовых включились и все хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время, когда брестские аграрии уже подходят к экватору жатвы, в северном регионе успели убрать более 40 тысяч гектаров, средняя урожайность – 26,4 центнера на круг. Поэтому вся работа еще впереди.

О Витебском регионе шла речь накануне, во время рабочей поездки главы государства в Брестскую область. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. По стране хорошие виды на урожай по многим культурам, хоть в период засухи и были опасения.

По кукурузе ожидают прибавку к 2022 году, равно как и по сахарной свекле. В хорошем состоянии и картофельные поля. Особенно там, где есть технологии. И если в юго-западном регионе ситуация почти образцовая, то север и северо-восток будут вынуждены работать в напряженном режиме. Первые травы подсушило, но сейчас время второго укоса.

Продолжается уборка зерновых, на очереди кукуруза. И все эти операции необходимо совместить с озимым севом. Президент требует «поднимать» по уборке Витебскую область и с учетом климатических особенностей высевать больше ранних культур. Президент: «Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах» (подробности далее).