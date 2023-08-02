Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы

Новости Беларуси. В уборочную кампанию зерновых и зернобобовых включились и все хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время, когда брестские аграрии уже подходят к экватору жатвы, в северном регионе успели убрать более 40 тысяч гектаров, средняя урожайность – 26,4 центнера на круг. Поэтому вся работа еще впереди. Тему продолжит Виктор Пралич.

Павел Грунтов в сельском хозяйстве человек опытный. Отслужив в 2016 году в десантных войсках, парадный китель сразу же сменил на спецодежду агрария. На урожайном посту-2023, можно сказать, новобранец. Все сезоны был задействован на посевной, а вот за руль комбайна сел впервые.

Павел Грунтов, комбайнер сельхозпредприятия «Рудаково»:

Внимание надо и комбайну, и за комбайном. Глядеть надо аккуратно предельно. Плюс качество – с тебя спрашивают постоянно. Как можно лучше убрать. Так что труд хлебороба – это тяжелый труд.

Эти поля с озимой пшеницей. Убирать культуру начали две недели назад. Но традиционно первые выходы выборочные. С каждым днем темп жатвы набирает обороты. Сегодня стараются придерживаться 5 %, но при случае увеличивают площади.

Виктор Пралич, корреспондент:

У комбайнеров во время уборочной страды не то что каждый час – каждая секунда дорога. И это не просто любимое клише журналистов. К примеру, если эта туча придет сюда, то жатву придется остановить минимум часа на два.

А ведь за это время можно если не горы свернуть, то тонны зерна намолотить точно, на что и нацелены хлеборобы. Пенять на погоду уже давно для аграриев не оправдание. Даже когда такие тучи сгущаются над пшеничным полем, для них это, скорее, вызов и намек на ускорение.

Николай Андреев, водитель сельхозпредприятия «Рудаково»:

С шести мы уже на поле. Смотрим технику, подготавливаем и сразу же, как можно выезжать, выезжаем. Работаем до позднего, как позволяет погода. Стараемся по-быстрому, чтобы больше перевезти и убрать побольше. Уборочная – всегда задача не из простых. А в 2023 году для витебских аграриев она еще и со звездочкой.