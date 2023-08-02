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Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы

02 августа 2023 17:57
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Новости Беларуси. В уборочную кампанию зерновых и зернобобовых включились и все хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время, когда брестские аграрии уже подходят к экватору жатвы, в северном регионе успели убрать более 40 тысяч гектаров, средняя урожайность – 26,4 центнера на круг. Поэтому вся работа еще впереди.

Тему продолжит Виктор Пралич.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-1

Павел Грунтов в сельском хозяйстве человек опытный. Отслужив в 2016 году в десантных войсках, парадный китель сразу же сменил на спецодежду агрария. На урожайном посту-2023, можно сказать, новобранец. Все сезоны был задействован на посевной, а вот за руль комбайна сел впервые.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-4

Павел Грунтов, комбайнер сельхозпредприятия «Рудаково»:
Внимание надо и комбайну, и за комбайном. Глядеть надо аккуратно предельно. Плюс качество с тебя спрашивают постоянно. Как можно лучше убрать. Так что труд хлебороба – это тяжелый труд.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-7

Эти поля с озимой пшеницей. Убирать культуру начали две недели назад. Но традиционно первые выходы выборочные. С каждым днем темп жатвы набирает обороты. Сегодня стараются придерживаться 5 %, но при случае увеличивают площади.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-10

Виктор Пралич, корреспондент:
У комбайнеров во время уборочной страды не то что каждый час каждая секунда дорога. И это не просто любимое клише журналистов. К примеру, если эта туча придет сюда, то жатву придется остановить минимум часа на два.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-13

А ведь за это время можно если не горы свернуть, то тонны зерна намолотить точно, на что и нацелены хлеборобы. Пенять на погоду уже давно для аграриев не оправдание. Даже когда такие тучи сгущаются над пшеничным полем, для них это, скорее, вызов и намек на ускорение.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-16

Николай Андреев, водитель сельхозпредприятия «Рудаково»:
С шести мы уже на поле. Смотрим технику, подготавливаем и сразу же, как можно выезжать, выезжаем. Работаем до позднего, как позволяет погода. Стараемся по-быстрому, чтобы больше перевезти и убрать побольше.

Уборочная – всегда задача не из простых. А в 2023 году для витебских аграриев она еще и со звездочкой.

Из десантного берета в спецодежду агрария. Вот кто работает на полях Витебской области – особенности жатвы-19

Виталий Воробьев, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского райисполкома:
Культуры к уборке подошли практически одновременно. И озимый рапс, и озимые зерновые, тот же ячмень. Поэтому комбайны по ходу спелости подбираем, где-то делим. Параллельно идет уборка и рапса, и зерновых культур. Постепенно входим в посевную. Задача стоит посеять все по технологии до 15 августа. Прилагаем все усилия и всех на это настраиваем.

«Поднять» Витебщину и сеять больше ранних культур. Главные требования Президента по уборочной-2023 – читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Виктор Пралич # Николай Андреев # Виталий Воробьёв # Анастасия Ярощик-Корниенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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