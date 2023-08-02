Цены на шоколад во всем мире могут вырасти из-за рекордного подорожания какао-бобов

Какао-бобы подорожали до максимума за 12 лет. Причина – в проливных дождях и болезни, вызывающей гниение растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого урожай одного из крупнейших производителей какао-бобов в Кот-д’Ивуар может уменьшиться на 20 % по сравнению с 2022 годом. Российские производители шоколада готовятся к росту цен на какао-бобы и уверены, что это отразится на цене готовой продукции.