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Цены на шоколад во всем мире могут вырасти из-за рекордного подорожания какао-бобов

02 августа 2023 16:52
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Какао-бобы подорожали до максимума за 12 лет. Причина – в проливных дождях и болезни, вызывающей гниение растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на шоколад во всем мире могут вырасти из-за рекордного подорожания какао-бобов-1

Из-за этого урожай одного из крупнейших производителей какао-бобов в Кот-д’Ивуар может уменьшиться на 20 % по сравнению с 2022 годом. Российские производители шоколада готовятся к росту цен на какао-бобы и уверены, что это отразится на цене готовой продукции.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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