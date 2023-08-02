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США будет сложнее привлекать средства – долгосрочный рейтинг страны понизили впервые за 30 лет

02 августа 2023 16:52
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Долгосрочный рейтинг США понизили впервые за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международное рейтинговое агентство Fitch указало на рост долговой нагрузки на всех уровнях власти – от федерального до местного.

США будет сложнее привлекать средства – долгосрочный рейтинг страны понизили впервые за 30 лет-1

И на неуклонное ухудшение стандартов государственного управления за последние два десятилетия, что выражалось в повторяющихся отменах лимитов долга. У страны, пусть и незначительно, но вырос риск дефолта. Решение Fitch показывает, чем может обернуться для американских налогоплательщиков растущая политическая поляризация и постоянные противостояния в Вашингтоне по поводу расходов и налогов. Снижение кредитного рейтинга может со временем привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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