США будет сложнее привлекать средства – долгосрочный рейтинг страны понизили впервые за 30 лет

Долгосрочный рейтинг США понизили впервые за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международное рейтинговое агентство Fitch указало на рост долговой нагрузки на всех уровнях власти – от федерального до местного.

И на неуклонное ухудшение стандартов государственного управления за последние два десятилетия, что выражалось в повторяющихся отменах лимитов долга. У страны, пусть и незначительно, но вырос риск дефолта. Решение Fitch показывает, чем может обернуться для американских налогоплательщиков растущая политическая поляризация и постоянные противостояния в Вашингтоне по поводу расходов и налогов. Снижение кредитного рейтинга может со временем привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.