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Беларусь нарастит товарооборот с Алтайским краем России

02 августа 2023 16:52
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Беларусь и Алтайский край намерены нарастить товарооборот за счет углубления промышленной кооперации. Несмотря на географическую удаленность, наша страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь нарастит товарооборот с Алтайским краем России-1

За полтора года появилось более 20 совместных проектов в сфере машиностроения. Наши БелАЗ, «Гомсельмаш», Минский моторный завод активно сотрудничают с алтайскими промышленными предприятиями, обеспечивают совместные поставки комплектующих и запасных частей.

Товарооборот Беларуси и Алтайского края за три месяца с начала 2023 года прирос на четверть – до 28,5 миллиона долларов. В российский регион отгружаем машины, механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, минеральные удобрения, солод и сыр.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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