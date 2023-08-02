Беларусь нарастит товарооборот с Алтайским краем России

Беларусь и Алтайский край намерены нарастить товарооборот за счет углубления промышленной кооперации. Несмотря на географическую удаленность, наша страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полтора года появилось более 20 совместных проектов в сфере машиностроения. Наши БелАЗ, «Гомсельмаш», Минский моторный завод активно сотрудничают с алтайскими промышленными предприятиями, обеспечивают совместные поставки комплектующих и запасных частей.

Товарооборот Беларуси и Алтайского края за три месяца с начала 2023 года прирос на четверть – до 28,5 миллиона долларов. В российский регион отгружаем машины, механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, минеральные удобрения, солод и сыр.