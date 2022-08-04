Почему с полок пропадает молоко? В стране его достаточно, но есть нюанс

Новости Беларуси. Молока на внутреннем рынке достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производим в три раза больше, чем можем сами потребить. Перепроизводство позволяет экспортировать продукцию в другие страны.

И сами обеспечены, и можем зарабатывать на экспорте. А вот с чем действительно возникли временные сложности из-за санкций, так это с упаковкой тетрапак. Ее недостаток и стал причиной сокращения ассортимента молочной продукции в торговых сетях.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Есть определенные сложности с тетрапаком, но этот вопрос решается следующим образом. Наши производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатываются производители Китая и иных государств. В настоящее время уже завезены определенные партии для испытаний. И продукция находится на технологических, технических испытаниях для замены данной упаковки. То есть вопрос этот решается.

Уже завезены пробные партии для замены этой упаковки, чтобы «вернуть привычный людям ассортимент продукции, который был до санкций». А пока отечественные производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и в пленке.