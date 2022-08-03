Новости экономики за 03.08.2022

Какие ключевые направления госинвестпрограммы на 2022 год озвучили в Министерстве экономики? Какие сферы получат дополнительное финансирование? Почему растут продажи автомобилей белорусского производства? Объявит ли Китай экономическую войну Тайваню? И что будет с ценами на мировые энергоресурсы в случае эскалации конфликта? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ КНР СООБЩИЛО О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ПЕСКА НА ТАЙВАНЬ Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Приостановлен ввоз 2 000 наименований продуктов из Тайваня в Китай. Китай также приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Некоторые активы начали проседать еще накануне визита Пелоси на Тайвань. Например, нефть за первые дни августа упала со 110 до 100 за баррель. Аналитики считают, что это ожидание рынка от торговой войны между Китаем и США. Эксперты пришли к выводу, что новые ограничения на торговлю между этими странами сильно повлияют на спрос топлива: меньше торговли, значит, сократятся перевозки, снизится производство, а вместе с ним и потребление энергии. На каждом этапе сократится спрос на нефтепродукты. Тайвань – игрок на рынке полупроводниковых технологий. Он обеспечивает производство половины микрочипов на планете. В случае военного столкновения работа заводов может встать.

В НАЦБАНКЕ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ По данным Нацбанка, в стране наметилась тенденция на снижение интенсивности сезонных и свободных цен. Годовой прирост во втором квартале составил 2,5 %, в то время как в первом квартале эта цифра была 6,7 %. Регулятор назвал три основных фактора, которые по-прежнему влияли на рост инфляции. Это ослабление национальной валюты к российскому рублю, рост затрат в результате перестройки логистических и производственных цепочек и дальнейшее увеличение мировых цен на сырье и продовольствие. Благодаря тому, что на валютном рынке Беларуси была стабильность, а банки поддерживали «привлекательные условия по вкладам», активизировался сберегательный процесс в экономике. Так, средняя процентная ставка по новым срочным банковским депозитам физлиц в национальной валюте в июне составила 18 % годовых – в марте было 16 % годовых. В Минэкономики озвучили ключевые направления госинвестпрограммы-2022.

НАЦБАНК: ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ БАНКОВ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 2,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В банках Беларуси рекордный приток валюты – более миллиарда долларов за месяц. По данным Нацбанка, в целом валютные активы банков за год выросли на 2,5 миллиарда долларов, достигнув 21 миллиард долларов. В значительной степени данное увеличение объясняется ростом курса российского рубля по отношению к доллару, однако имеет место и реальное увеличение долларовых активов. Существенный вклад в стабилизацию валютного рынка принес отказ от использования иностранных валют во взаимной торговле между странами ЕАЭС. Так, в поступлениях доля национальных валют выросла с 34 % до 49 %, а в платежах – с 48 % до 56 %. Поступления из стран ЕАЭС в российских рублях составили 80 %.