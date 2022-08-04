Новости экономики за 04.08.2022

Новости Беларуси. В Беларуси появится рейтинг деловой репутации. Какие компании смогут его получить? Резидент Парка высоких технологий запустил в Беларуси новый цифровой платежный сервис. Кто сможет пользоваться его услугами? Почему сократился молочный ассортимент на полках магазинов, рассказали в Минсельхозпроде. Обо всем подробнее расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В Беларуси появится рейтинг деловой репутации. Получить его смогут любые компании и даже индивидуальные предприниматели, независимо от сферы деятельности. Присваивать рейтинг деловой репутации будет агентство BIK Ratings. Оценивать компании будут по многим показателям – от узнаваемости до кредитной истории и финансовой надежности. По мнению разработчиков, этот рейтинг, с одной стороны, даст возможность компаниям подтвердить уровень своей надежности как делового партнера, с другой – они смогут оценивать по нему своих контрагентов. Почему с полок пропадает молоко? В стране его достаточно, но есть нюанс.

НОВЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА И БАНКОВ ЗАПУЩЕН В БЕЛАРУСИ Резидент Парка высоких технологий запустил в Беларуси новый цифровой платежный сервис, который может быть использован бизнесом, банками и иными финансовыми организациями, а также в сферах торговли, страхования, медицины, туризма. Новый сервис ориентирован на развитие белорусской платежной системы, удовлетворение потребности реального сектора экономики и населения в проведении расчетов в безналичной форме. По своему функционалу не уступает зарубежным аналогам. С помощью настроек сервиса можно самостоятельно редактировать платежный интерфейс, подключать услуги, управлять платежами. Темп роста 269% – в Минской области растет экспорт туристических услуг.