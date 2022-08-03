Минсельхозпрод: первые двухтысячники отмечены в Несвижском и Клецком районах

Новости Беларуси. Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на круг в среднем получают 37,2 центнера с гектара – это на 5 центнеров выше результатов 2021 года на эту дату.

По стране уже обмолочена четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми. Рапс убрали на 70 % от необходимого объема. Последние дни темпы увеличиваются, положительно сказывается погода. Жатва – командная работа, в ней главное – теперь не допустить потерь. Исходя из набранных темпов и прогнозов синоптиков, массовую жатву в Беларуси планируют завершить 20 августа.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Темпы в последние дни нарастают. Было убрано около 49 тысяч гектаров зерновых культур и более 10 тысяч гектаров озимого рапса. Сегодня и завтра, надеюсь, темпы вырастут – в суммарной уборке около 100 тысяч гектаров рапса и зерновых культур. И намолот, уверен, приблизится к 300 тысячам тонн за день. Ежедневно собирается информация о передовиках в части комбайнеров-тысячников, двухтысячников. Также собирается информация о хозяйствах, которые имеют наилучшие показатели по урожайности, по темпам уборки. Были уже отмечены двухтысячники, первыми из них намолотили в Несвижском и Клецком районах.