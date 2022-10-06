«Плевать мне на эту критику». Лукашенко распорядился задерживать всех руководителей, которые поднимают цены

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.
Из хороших новостей – правительство обещает в декабре рост зарплат. Но мы же понимаем, что это средняя температура? По итогу, заслушав все предложения, Александр Лукашенко внес свои, хотя это не совсем коррелирует с идеей о перераспределении полномочий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя (вопреки логике Кочановой), опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя Президента. Плевать мне на эту критику. Но мы должны проводить справедливую политику.
Итак, с 6 октября, с сегодняшнего дня, не с завтрашнего, дабы не дать возможности предприимчивым устроить очередной всплеск, Президент Беларуси запрещает рост цен. За исключением…
Кому в Беларуси будет разрешено регулировать цены? Подробности здесь.
Александр Лукашенко:
За нарушение моего распоряжения, только что обозначенного, прокурор, Комитет государственного контроля – немедленное задержание и уголовное дело возбуждать по всей вертикали – кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто прошлепал, губернатор или министр.
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