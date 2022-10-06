«Плевать мне на эту критику». Лукашенко распорядился задерживать всех руководителей, которые поднимают цены

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Из хороших новостей – правительство обещает в декабре рост зарплат. Но мы же понимаем, что это средняя температура? По итогу, заслушав все предложения, Александр Лукашенко внес свои, хотя это не совсем коррелирует с идеей о перераспределении полномочий.