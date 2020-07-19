Перспективы и реальные достижения. Рассказываем о состоянии транспортно-логистической сети Беларуси

Новости Беларуси. За сотню лет Полоцкий путепровод не раз изменялся, но на рубеже веков безнадежно устарел. И вот мост отстроили заново: с удобными развязками и, конечно же, трамвайной веткой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Полоцкий мост – куда важнее, чем просто связь между городскими районами. Фактически, это основной путь из Витебска к главному туристическому центру северного региона – древнему Полоцку. Алена Сырова о продолжит.

Алена Сырова, корреспондент:

Путь к главной цели любого государства – благосостоянию народа – лежит через экономику. Если речь идет о такой открытой, как наша, то чтобы жить хорошо, нужно продавать львиную долю того, что производим, доставлять это быстрее конкурентов и понимать: зарабатывать можно буквально на том, что под ногами. Состояние транспортно-логистической сети глобально и, в частности, дорог – залог экономического успеха страны, которой сам Бог велел быть транзитной.

Два крупнейших трансъевропейских транспортных коридора «Север-Юг» и «Запад-Восток» проходят через Беларусь. Сравнительно небольшую территорию нашей страны покрывает около 90 тысяч километров дорог. Для сравнения: в Норвегии, которая по площади больше нас в полтора раза, дорог столько же, а в Казахстане, 9-й стране мира по размеру территории, сеть автодорог скромнее белорусской. Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все трассы у нас в идеальном состоянии, к этому пока стремимся. Начали с глобального – привели в порядок дороги республиканского значения, которые соединяют Минск и областные центры. Теперь практически все они – первой категории.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это совершенно другой уровень с точки зрения в первую очередь безопасности дорожного движения. Конечно, скорости доставки и грузов, и пассажиров сокращаются, это капитализация земли, которая взрастает в стоимости с появлением дороги более высокого качества. Конечно, время – люди экономят время на перевозки. Это дорога на Могилев, М4, дорога на Гомель, М5, дорога на Гродно, М6.

Кстати, М6, шириной в четыре полосы и протяженностью более 200 километров, – одна из самых важных логистических артерий, ведет от Минска через Гродно к польской границе. «Ограждать места миграции диких животных». Как в Беларуси обновляют местные дороги

Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:

Это, я считаю, самая масштабная была модернизация транзитного сообщения, которая финансировалась Всемирным банком. Это не только комфорт, но и скорости грузоперевозок, пассажироперевозок. В целом, это положительно влияет на экономику нашей страны, транзитную привлекательность.





Алена Сырова:

Чтобы перераспределить транзитные потоки и разгрузить МКАД, вокруг столицы пять лет назад построили второе кольцо. Здесь же обкатали использование бетонного покрытия. Эта технология призвана продлить жизнь дорожному полотну до четверти века. Для сравнения: асфальтные ремонтировать нужно раз в 12 лет. Кстати, это ноу-хау пригодилось при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Минск», и сегодня практически все обновленные дороги делают из бетона.

На этот и 2021 год дорожники наметили завершить реконструкцию трасс Минск – Вильнюс и Минск – Солигорск. Предстоит заняться дорогами местного значения. Как видим, практически всё нам удается планомерно реализовывать, хотя есть вопросы. Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Единственным областным центром, который не соединен с Минском прямой четырехполосной дорогой, остается Витебск. На неделе, встречаясь с активом, об этом говорил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя), чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги. Сейчас еще, конечно, наверное, не время, потому что экономически проект не обоснован. Нет такой жесткой необходимости. Не будет большой загрузки, чтобы эта дорога окупалась. Но время идет. Я уверен, когда у нас будет готов проект, мы запустим строительство.

Но это перспективы, реальным же поводом для визита главы государства в Витебск послужило открытие Полоцкого путепровода. Два года назад этот важный для региона мост признали аварийным (неудивительно, сооружению почти 70 лет) и закрыли на реконструкцию. Обещали открыть через 4 года, но строители справились за полтора. Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог





После реконструкции мост стал выше и шире вдвое. Под развязкой появились места для парковки, а для трамваев, которые делят путепровод с автомобилями, постелили бесшовные пути.

Раньше тут была одна-две полосы, посмотрите, какой он стал широкий и огромный. Это прелесть, мы очень рады новому мосту. Это сказка!

Прошлась по мосту, такая прелесть! Везде развилки. Я недалеко живу, мне очень нравится этот мост.

Открывать мосты на этой неделе главе государства довелось и в Могилевской области. В Славгороде пустили движение по путепроводу. Без этой переправы местным жителям приходилось делать крюк в более чем 100 километров, чтобы добраться на другой берег.

За реконструкцию мостов основательно взялись после ЧП с мостом через Припять. Помните – тот, что соединял Житковичи и Туров, и треснул!?

Тогда путепровод восстановили и обследовали другие мосты в стране, чтобы не допустить подобных той аварийных ситуаций. В результате приняли целую госпрограмму – предстоит реконструировать все мосты, которые в силу возраста не соответствуют нагрузкам.

Алексей Авраменко:

Мост через Сож на обходе Гомеля и ряд других объектов, через реку Пина в Пинске недавно тоже была завершена реконструкция. В ближайшее время еще 12 крупных сооружений мы должны сделать. Общая программа рассчитана на 32 моста по республиканским дорогам. Это существенно повысит и транзитную привлекательность, и устойчивость нашей транспортной инфраструктуры для движения транспорта и перевозок.

Кстати, реализовывать такими темпами проекты мостостроения получается во многом благодаря нашим строителям. В Беларуси, к счастью, сохранилась и школа, и специалисты в этой сфере. Главное не потерять их сейчас. Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»