Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть. Одну из самых плотных в СНГ, рассказали в проекте «Сделано». А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда.

Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно.

Если раньше грейдер приходилось прогонять несколько раз по одному следу, сейчас цифровые технологии помогают ускориться и сэкономить, снизив человеческий фактор.

3D-модели и спутниковые системы координат – залог миллиметровой точности. Главный ресурс в работе с такой современной техникой – специалисты.