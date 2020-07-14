Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть. Одну из самых плотных в СНГ, рассказали в проекте «Сделано». А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда.
Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно.
Если раньше грейдер приходилось прогонять несколько раз по одному следу, сейчас цифровые технологии помогают ускориться и сэкономить, снизив человеческий фактор.
3D-модели и спутниковые системы координат – залог миллиметровой точности. Главный ресурс в работе с такой современной техникой – специалисты.
Илья Матвицевский, производитель работ Дорожно-строительного треста №5:
Бригада 6 лет работает уже, люди опытные. Более современная техника, быстрее делается, всё автоматизировано. Это GPS-навигация, не надо вручную всё мерить. Компьютер и приборы задают нужные высоты, а машина сама всё это повторяет.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.