«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

Новости Беларуси. 18 июля в Минске состоялась двусторонняя презентация туристических возможностей Беларуси и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы входим в топ-10 стран откуда прилетает больше всего туристов на египетские курорты, причем количество наших отдыхающих ежегодно растет. К слову, в 2020 году из-за COVID-19 туриндустрия страны претерпевает своеобразную турбулентность.

С июля в Египте возобновили международное сообщение, а наши соотечественники стали одними из первых, кто не упустил такую возможность. Благодаря профилактическим мерам, которые проводятся в обеих странах, ни один отдыхающий белорус не подвергся коронавирусной инфекции.

Халеда аль-Анани, министр туризма и по делам древностей Египта:

Чистота, огромное количество зелени и приветливость, у вас много историко-культурных зданий – это то, что может привлечь туристов из Египта. Кроме того, учитывая опыт Беларуси, нам интересен спортивный туризм, медицинский и агроэкотуризм. И мы уже наметили отдельные шаги по сотрудничеству в сфере музейных обменов.

А вот туристический реверс из Египта – пока предмет усиленного развития. В год Беларусь посещает лишь около 250 египетских туристов.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Наша задача состоит в том, чтобы египтяне о нашей стране узнали как можно больше. И не просто узнали, но и захотели приехать. Я могу сказать, что Египет – это достаточно жаркая страна, и чем может быть увлекательна и привлекательна Беларусь – конечно же, климатом своим, наличием большого количества леса, зелени, озер, рек. Поэтому этим наша страна, конечно же, выделяется перед Египтом и, безусловно, может заинтересовать туриста египетского.