«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие на ином поле – хлебном. Речь о наших аграриях. Сегодня, как и годом ранее, они снова спасают страну, обеспечивая наши с вами закрома хорошим урожаем. Не кричат на городских улицах про свободу слова и право на труд, а спокойно это самое право воплощают в жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе белорусские аграрии преодолели психологическую отметку в миллион тонн зерна. Почти во всех областях уже определись лидеры жатвы – первые комбайнеры-тысячники. И если темпы уборочной опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже. В среднем по стране – 34 центнера с гектара (год назад – 36,6).

Еще одна важная с любой точки зрения культура – рапс. В стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн. Правда, и эта культура также не показывает рекордной урожайности.

Разговор о рапсе на неделе несколько неожиданно завел Президент на встрече с аграриями. И пояснил почему.

Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

А после уточнил у профильного министра, почему урожайность рапса в стране невысокая. Ведь все условия были выполнены: аграрии обеспечены и техникой, и топливом. И государство, а в его лице и мы с вами, вправе рассчитывать на более высокие результаты.