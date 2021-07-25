«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие на ином поле – хлебном. Речь о наших аграриях. Сегодня, как и годом ранее, они снова спасают страну, обеспечивая наши с вами закрома хорошим урожаем. Не кричат на городских улицах про свободу слова и право на труд, а спокойно это самое право воплощают в жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе белорусские аграрии преодолели психологическую отметку в миллион тонн зерна. Почти во всех областях уже определись лидеры жатвы – первые комбайнеры-тысячники. И если темпы уборочной опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже. В среднем по стране – 34 центнера с гектара (год назад – 36,6).
Еще одна важная с любой точки зрения культура – рапс. В стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн. Правда, и эта культура также не показывает рекордной урожайности.
Разговор о рапсе на неделе несколько неожиданно завел Президент на встрече с аграриями. И пояснил почему.
Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское
А после уточнил у профильного министра, почему урожайность рапса в стране невысокая. Ведь все условия были выполнены: аграрии обеспечены и техникой, и топливом. И государство, а в его лице и мы с вами, вправе рассчитывать на более высокие результаты.
Почему этой культуре уделяется так много внимания? Дело в том, что рапс – это важный, если не сказать стратегический, ресурс. Во-первых, это единственное отечественное сырье для производства пищевого растительного масла. Рапсовое масло не только не уступает в полезности тому же оливковому, но по отдельным показателям превосходит последнее. Во-вторых, замена импортному белку в рационе молочного стада. А это надои и в целом еще более высокое качество белорусской молочки. В-третьих, это еще и экспорт. Наше рапсовое масло активно покупают партнеры. Как на востоке, так и на западе.
Александр Добриян продолжит.
Мелкий, я же говорю. Он должен быть как минимум в два раза крупнее. Когда шел налив зерна, не хватило влаги. И получилось щуплое зерно.
«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?
И все же свои 550 тонн маслосемян в хозяйстве получили. Даже при не самой высокой урожайности рапс оказывается одной из самых выгодных культур. Несложная арифметика регулярно подтверждается практикой.
Николай Дубень, директор ОАО «Бобовский»:
Смотрите, сегодня цена рапса доходит до свыше полутора тысяч рублей за тонну. При этом пшеница, одна из самых ценнейших культур, самая высокая цена – 400 рублей. Вот и простая схема экономики: если рапс дает хотя бы 10 центнеров, то он уже перекрывает стоимость пшеницы. Конечно, 10 центнеров для рапса – это ни о чем.
«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной
В хозяйстве в 2021 году фактически удвоят посевные площади под рапс. В целом же по Жлобинскому району этот показатель и вовсе планируют увеличить не меньше чем в три раза. Ведь выгода от этой масличной культуры не заканчивается только продажей маслосемян на переработку.