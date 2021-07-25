Замминистра МАРТ: белорусские производители активно заходят на мировые площадки, AliExpress, работают на китайском рынке

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают День торговли. Эта сфера одна из самых динамично развивающихся в экономике страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Порядка 10 % – вклад в прошлогоднюю статистику ВВП Беларуси. Невзирая на сложный 2020-й, прежде всего речь о пандемии, отрасль сработала в плюс, нарастив 2 пункта. Кроме этого, в июле 2021 года в силу вступила новая редакция закона о госрегулировании торговли и общепита. О достижениях, новеллах законодательства и не только. В студии программы «Неделя» заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. Основной упор делается на мониторинги Евгений Поболовец, СТВ:

Каким образом МАРТ регулирует сферу торговли?

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Первое, что вообще регулируется, это закон о торговле, где установлены четкие правила, определены виды и типы торговых объектов, какой порядок и так далее. Кстати говоря, закон о торговле претерпел определенные изменения, в июле вступили в силу новые изменения. Изменения больше всего касаются того, что мы в большей степени упростили осуществление торговой деятельности в части, например, открытия, привели в соответствие закон Декрету № 7 Президента. Там, где не нужно по заявительному принципу открывать торговые объекты, если субъект желает открыть магазин, например, достаточно уведомить местный орган власти о том, что он открыл магазин, уже после фактического исполнения действия. Субъектам мы больше самостоятельности добавили. Субъекты торговли теперь самостоятельно считают свою долю на рынке и самостоятельно определяют, как они будут работать. За исключением ночного времени они устанавливают любой режим работы. Раньше этого не было. И какие-то другие технические вещи. Здесь мы не стоим на месте, стараемся использовать в своей практике лучшие мировые тенденции, мировые законотворческие практики. Евгений Поболовец:

Вы видите, какие направления нужно еще улучшать?

Андрей Картун:

Основной упор у нас делается на мониторинги. У нас в каждой области главное управление – выходим, смотрим. Если, например, видим нарушение какое-то или граждане подсказывают, то выдаем предписание или рекомендацию на устранение. Как правило, всегда устраняют все четко. Есть самые жесткие меры, вплоть до закрытия торгового объекта, но это уже за грубейшие нарушения правил торговли, неоднократные нарушения. Есть так называемая балльная система. Если по совокупности нарушений субъект торговли набирает определенное количество баллов, то деятельность его приостанавливается до устранения нарушений. В этом году, если не ошибаюсь, где-то шести торговых объектов мы временно приостановили деятельность.

Евгений Поболовец:

А что говорит нам статистика за последние годы? У нас ситуация стабилизируется, улучшается или ухудшается? Мы значительно смягчили требования к онлайн-торговле Андрей Картун:

Торговля в целом в прошлом году сработала в плюс, больше 2 % был рост. Мы не сбавили своего вклада в валовый внутренний продукт, у нас стабильно около 10 % добавленной стоимости. Мы здесь сильно не упали, можно сказать, внесли свой весомый вклад в валовый внутренний продукт. Евгений Поболовец:

За счет чего компенсировали эти выпадающие цифры по общественному питанию?

Андрей Картун:

Общественное питание как-то обособленно идет. Если говорить уже про этот год, то общественное питание сейчас очень быстро восстановилось. Если сейчас смотреть статистику за полугодие, то уже более 120 % рост. Это говорит о том, что на докризисный, допандемический уровень уже общественное питание вышло. Торговля сейчас находится в положительной области, около 100 %, сейчас практически роста нет, но это такое временное явление, там была высокая база в прошлом году. Я думаю, что сейчас по нашим оценкам все-таки мы будем наращивать. Как раз таки мы здесь говорим о том, что достигнуто. Я вам скажу, явный тренд, который прослеживался в прошлом году, он не только свойственен нашей стране, – это развитие онлайн-торговли. Здесь мы пошли по этому пути, смягчили значительно требования определенные к онлайн-торговле.

Андрей Картун:

Многие торговые сети, в том числе и крупные, быстро развивают свою сеть доставок, присутствуют практически все крупные торговые сети в онлайн-форме, где можно сделать заказ с доставкой в любую точку Беларуси. Здесь очень явный тренд, по интернет-торговле мы очень существенно прибавили. По итогам 2020 года, по оценкам полугодия доля в товарообороте онлайн-продаж достигла более 5 %. Для сравнения: в прошлом году было чуть больше 3 %, в начале года. Показатели приблизились к некоторым даже европейским странам, таким как Италия, Испания, у них примерно такая же доля. Для производителя белорусского это еще один вызов, еще одна возможность нарастить свой потенциал продаж не только на внутреннем рынке. Есть уже удачные примеры, как наши белорусские производители активно заходят на такие мировые площадки, как AliExpress, и работают уже на китайском рынке через эти площадки, зарабатывают, делают хорошие продажи.

Евгений Поболовец:

Вы сейчас сказали об одном из направлений, но большинство, все мы ходим в обычные магазины, делаем традиционные покупки. Какие перспективы у нас есть в этой сфере? Как мы развиваемся, в каком направлении? Количество маленьких магазинчиков сокращается, но становится больше крупных магазинов Андрей Картун:

В этой сфере тоже такой тренд прослеживается – количество рынков и количество маленьких магазинчиков сокращается, но растет количество крупных магазинов, так называемых магазинов у дома. У нас количество торговых центров уже к 600 штукам приближается. Евгений Поболовец:

Мы сейчас говорили больше о крупных городах, гипермаркеты все-таки на село не пойдут. Как там обстоит дело с обеспечением населения продуктами питания?