«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка зависит от урожая рапса

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.

Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:

Рапс – это масличная культура, которая необходима нам в дальнейшем для развития животноводства, так как все, что мы получаем в результате переработки рапса, идет к нам в молочное производство. Это дополнительный белок для коров, особенно высокоудойных, который способствует более высоким надоям, а для нас молоко – это деньги.

«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?

Залог высоких надоев – рапсовый жмых, содержащий до 10 % жиров и около 35 % белка. Это вторичный продукт переработки семян рапса, ценная добавка в комбикорма и чистой воды импортозамещение. Первичный же продукт – то самое рапсовое масло – полезное и недорогое. Сейчас переработчики по всей стране активно заготавливают сырье впрок.