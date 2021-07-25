Замминистра МАРТ: субъекты торговли теперь сами считают свою долю на рынке и определяют, как будут работать

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают День торговли. Эта сфера одна из самых динамично развивающихся в экономике страны, в ней задействовано 600 тысяч работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 % в ВВП страны по результатам 2020 года принесла именно эта отрасль. Невзирая на сложный 2020-й, прежде всего речь о пандемии, белорусская торговля сработала в плюс, прибавив два пункта. В июле в силу вступила новая редакция закона о госрегулировании торговли и общепита.

О достижениях, законодательных новеллах и не только речь пойдет в нашей итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 25 июля, в 19:30. В гостях студии заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.