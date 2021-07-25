Замминистра МАРТ: субъекты торговли теперь сами считают свою долю на рынке и определяют, как будут работать

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечают День торговли. Эта сфера одна из самых динамично развивающихся в экономике страны, в ней задействовано 600 тысяч работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 % в ВВП страны по результатам 2020 года принесла именно эта отрасль. Невзирая на сложный 2020-й, прежде всего речь о пандемии, белорусская торговля сработала в плюс, прибавив два пункта. В июле в силу вступила новая редакция закона о госрегулировании торговли и общепита.
О достижениях, законодательных новеллах и не только речь пойдет в нашей итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 25 июля, в 19:30.
В гостях студии заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.
Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Привели в соответствие закон Декрету № 7 Президента. Там, где не нужно по заявительному принципу открывать торговые объекты, если субъект желает открыть магазин, например, то достаточно уведомить местный орган власти о том, что он открыл магазин, уже после фактического исполнения действия.
Субъектам мы больше самостоятельности добавили. Субъекты торговли теперь самостоятельно считают свою долю на рынке и самостоятельно определяют, как они будут работать. За исключением ночного времени они устанавливают любой режим работы. Раньше этого не было.
И какие-то другие технические вещи. Здесь мы не стоим на месте, стараемся использовать в своей практике лучшие мировые тенденции, мировые законотворческие практики.