Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, корреспондент:

Отдельная тема – рапс, настоящее золото Беларуси. Самая экспортоориентированная культура, еще и одно из эффективных средств профилактики онкологии. Например, за обеденным столом главы государства всегда продукты, заправленные либо приготовленные на рапсовом масле. А вот сводки по урожайности этой культуры не ахти какие.