«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн. На основе полезного рапсового масла в Беларуси уже выпускаются майонезы и другие соусы. Однако его потребление внутри страны по-прежнему незначительно.

98 % отечественного продукта уходит на экспорт. На протяжении ряда лет Беларусь входила в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла в страны Европы, при этом сама импортировала тысячи тонн масла подсолнечного.

Александр Добриян, корреспондент:

Емкость внутреннего белорусского рынка растительных масел оценивается в 60 тысяч тонн. Причем практически весь объем сформирован за счет импорта. Белорусское масло на отечественном рынке составляет менее 10 % – порядка четырех тысяч тонн. Что же касается непосредственно рапсового масла, произведенного из собственного сырья, его и вовсе мизер. В год в стране такого масла продается чуть более 250 тонн с учетом различных купажей. Такую ситуацию специалисты объясняют желанием белорусов употреблять пусть и менее полезный, но более привычный продукт из подсолнечника. Изменить ситуацию призвана масштабная программа популяризации рапсового масла, которая стартует в стране в ближайшие недели. «Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?