Что сможет снизить внутренний спрос на доллары? Как на уровне глав Беларуси и России решают проблемы экономики

Новости Беларуси. «Золотое время» для экспорта белорусского продовольствия. На этой теме Президент акцентировал внимание, посещая Глубокое. Подтверждают это и новости, которые приходят с интеграционных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По решению Совета Евразийской экономической комиссии, на полгода освобождаются от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и те, что используются в их производстве. Условие для льгот – подтверждение целевого назначения. Вместе с тем, чтобы защитить своих потребителей, вводятся меры нетарифного регулирования по вывозу отдельных видов сельхозпродукции. Это стабилизирует цены и не допустит дефицита пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и сахара. Исходя из потребностей общего рынка, ЕАЭС сформируют соответствующие балансы.
Стоит отметить, что ЕАЭС – крупнейший экспортер сельхозпродукции, а страны Евразийского экономического союза переходят на взаимные расчеты в рублях. Это заметно снизит внутренний спрос на доллары США и отразится на общем рейтинге американской валюты. Отказаться во взаимных расчетах от доллара неоднократно предлагал и наш Президент.
Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Подробнее здесь.
Напомним, 11 марта в Москве президенты Беларуси и России концептуально согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители. В развитие этих договоренностей уже 14 марта прошли переговоры правительственных делегаций. Среди решений встречи – отказ от доллара в расчетах за энергоресурсы.
Приоритеты в борьбе с международным шантажом уже в формате СНГ предложил и вице-премьер Игорь Петришенко. Необходимо активизировать работу по устранению существующих торговых барьеров и ограничений в рамках действующей зоны свободной торговли, завершить переговоры и подписать соглашение о свободной торговле услугами. На уровне отраслевых органов заняться углублением производственной кооперации, а совместно с межгосударственным банком расширить в расчетах использование национальных валют.
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