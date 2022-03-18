Что сможет снизить внутренний спрос на доллары? Как на уровне глав Беларуси и России решают проблемы экономики

Новости Беларуси. «Золотое время» для экспорта белорусского продовольствия. На этой теме Президент акцентировал внимание, посещая Глубокое. Подтверждают это и новости, которые приходят с интеграционных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению Совета Евразийской экономической комиссии, на полгода освобождаются от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и те, что используются в их производстве. Условие для льгот – подтверждение целевого назначения. Вместе с тем, чтобы защитить своих потребителей, вводятся меры нетарифного регулирования по вывозу отдельных видов сельхозпродукции. Это стабилизирует цены и не допустит дефицита пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и сахара. Исходя из потребностей общего рынка, ЕАЭС сформируют соответствующие балансы.