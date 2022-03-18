Новости экономики за 18.03.2022

Новости Беларуси. Почему Совет Евразийской экономической комиссии решил изменить лимит беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов? Как частный бизнес, создавая новые рабочие места, может получить финансовую поддержку на развитие производства? Какие меры поддержки бизнеса в условиях санкций анонсирует Министерство по налогам и сборам Беларуси? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ БЕЛАРУСИ АНОНСИРУЕТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ Министерство по налогам и сборам Беларуси анонсировало ряд мер, которые поддержат деловую инициативу в режиме санкций. Профильное ведомство и другие управленческие органы разработали свои предложения, как помочь субъектам хозяйствования. В ближайшее время они будут опубликованы. Совету Министров (его президиуму) предоставлен ряд полномочий, позволяющих оперативно принимать решения в отношении отдельных организаций в части изменения сроков уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет.

ЛИМИТ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ В ЕАЭС ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ УВЕЛИЧИЛИ ДО 1 000 ЕВРО Совет Евразийской экономической комиссии решил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров для физических лиц с 200 до тысячи евро. Это касается не только перевозчиков, но и почтовых отправлений. Действовать новшество будет временно до 1 октября 2022 года, чтобы не было дефицита товаров. Если посылка стоит больше этой суммы или весит свыше 31 килограмма, придется платить пошлину (15 % от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 килограмм).

БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ СРЕДИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс инвестпроектов среди малого и среднего бизнеса. Общий бюджет – около миллиона рублей. Фонд принимает заявки по 1 апреля. Деньги дадут только на проекты, которые создают новые рабочие места. Также плюсом будут ориентация на экспорт, на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий. Схема финансирования – заем на пять лет или лизинг имущества. В зависимости от конкретного случая нужно платить от 5 % до 7 % годовых. Общая сумма финподдержки для одной компании – не более 320 тысяч рублей.