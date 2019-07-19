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Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

19 июля 2019 10:55
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Новости Беларуси. Тема регионального сотрудничества будет главной в эксклюзивном интервью губернатора Приморского края России телеканалу СТВ. Наш корреспондент встретился с Олегом Кожемяко во время его рабочей поездки в Минск. Итак, смотрите в вечерних новостях.

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»-1

Юлия Бешанова, СТВ:
На Сахалине строили белорусский агрогородок под ключ. Может быть, какие-то такие же проекты, которые планируете реализовать в ближайшее время?

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»-4

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Это очень хороший проект, который дает возможность видеть перспективу получения жилья для молодежи. Работа на современных комплексах, поэтому, я думаю, что такие проекты должны быть непосредственно у нас в Приморье. Один такой подобный городок мы будем реализовывать с пуском новых технологий. Чтобы люди могли иметь жилье, могли иметь рядом социальную инфраструктуру. Сады, которые мы даже на Сахалине возводили, в Приморье гораздо мягче климат, более расположен. В целом, в Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью.

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»-7

Юлия Бешанова:
Это далекая перспектива или мы можем говорить о том, что это..?

Олег Кожемяко:
Я думаю, что по торговым домам, по поставкам техники мы работу организуем в этом году. Мы договорились с руководством ряда заводов, что они прибудут в сентябре к нам, у нас сформируется бюджет. Впереди год посевных работ, работы по лесозаготовке, дорожная строительная работа на последующий период. Поэтому, я думаю, что в этом году, в четвертом квартале, мы заключим контракты, выйдем на определенные позиции с тем, чтобы начать по сельхозпродукции. А 2020 год – мы уже полноценно работали с республикой по всем направлениям, которые сегодня охватили и увидели.   

От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»-10

# Беларусь-Россия # Олег Кожемяко # Фотофакт

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