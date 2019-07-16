От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?

Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё перед началом официального разговора, за личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией, Президент лично вручил губернатору высокую награду – орден Почёта. Обсуждали на встрече, конечно, и вопросы экономические. Пока товарооборот с Приморьем небольшой – около 18 миллионов долларов. Скромные цифры, уверены стороны, не отвечают общему потенциалу. Тем более, белорусам есть что предложить. Что может ещё крепче связать Беларусь и дальний регион России? Расскажет Анастасия Иванникова.

Приморский край – очень живописное и по-настоящему уникальное место на Дальнем Востоке. Казалось бы, российский регион, но от Владивостока до Москвы более 9 тысяч километров, а вот до границы с Китаем всего каких-то – 205. В целом же по суше край граничит с Хабаровским краем, Китаем и Северной Кореей, а на востоке и юге омывается Японским морем. Одним словом, тайга и море здесь тесно сплелись. Вот такой природный уникум.

И, кстати, Приморский край – один их тех российских регионов, с кем мы настроены на продуктивный диалог. В свою очередь и российский губернатор не раз показывал партнёрские намерения. Причём независимо от должности и «подначаленного» ему региона.

Вот, к примеру, будучи губернатором Амурской области, Олег Кожемяко реализовал совместный проект по развитию агросектора. По нашим технологиям построили животноводческий комплекс.

Теперь – очередь Приморья. Опыт будут переносить – не раз обещал российский губернатор. И ведь таких примеров успешного сотрудничества немало. Главное – переходить от простых слов и договорённостей к реальным действиям. И тут к нашим российским партнёрам не придерешься. Не зря уже в самом начале встречи Александр Лукашенко не просто радушно встретит давнего друга, но и вручит Олегу Кожемяко заслуженный орден Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот человек, которого история – пусть это не будет громко сказано – призывает туда, куда надо и в тот момент, когда надо для Отечества. Я так и расценил призыв очередной вернуться в Приморье для того, чтобы там стабилизировать ситуацию. Чем ближе к нам – тем лучше для Беларуси.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

У нас уже тесные за эти годы наработанные связи, которые мы будем внедрять и в политику социальную, и в культурную. И это, безусловно, даст свой эффект. Тесные личные контакты Александр Лукашенко и Олег Кожемяко наладили давно. Как губернатор Амурской и Сахалинской областей, Олег Кожемяко посещал Беларусь пять раз. Неудивительно, что наши сильные стороны знает.

Так, в Приморье рассчитывают на помощь наших аграриев в развитии семеноводства, картофелеводства, выращивании ягод и фруктов. Заинтересованы и в современной белорусской сельхозтехнике, адаптированной к местным природным условиям. Кстати, на конкретные договорённости с белорусскими партнёрами гости из Приморья вышли накануне, когда посещали Могилёвский регион.

Олег Кожемяко:

Мы уже предварительно переговорили там, в том числе и по семеноводству – нам не хватает опыта, – и по картофелеводству, и по другим направлениям, в том числе и садоводство. Мы сегодня рассматриваем вопросы, связанные с работой по ремонту лифтов, может быть, там где-то будет сборка на нашей территории проходить. Как говорится, для родного края – самое лучшее, в том числе белорусское. Олег Кожемяко родился в селе Черниговка. Это Приморье. Потом проходил в крае военную службу, проработал на различных местных предприятиях вплоть до 2002 года.

Уже потом были 7 лет руководства Амурской областью, ещё три года – Сахалинской. Губернатор Приморского края – с декабря 2018 года. И с этим регионом нам есть над чем работать. К сожалению, территориальная отдалённость и сложные логистические схемы доставки грузов несколько тормозят взаимный товарооборот, а ведь потенциал огромный. Причём нацелиться можем не только на укрепление торговых связей, но и на создание совместных производств. Выйти на следующую ступень после простого пути купли-продажи. Александр Лукашенко:

Мы готовы не просто торговать этой продукцией, мы готовы создавать совместные предприятия – совместные предприятия не только по лифтам. Они очень нужны вам будут, потому что и у нас, и у вас история одна: советские постройки особенно лифтового оборудования устарели, их нужно менять, ничем не заменишь, кроме тех лифтов, которые выпускаем мы. Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники вам.

Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Я думаю, и по жизни он вам хорошо знаком, особенно перерабатывающая сфера (подробнее здесь). Александр Лукашенко не зря скажет про наш общий машиностроительный интерес. Уникальная природа – не единственное сокровище Приморского края. Есть здесь также крупные и уникальные месторождения полезных ископаемых. И, кстати, работают на них «белорусы» – причём, некоторые наши БелАЗы даже внешне приспособили к российской прописке, выкрасили в бело-сине-красный триколор.

Впрочем, по достоинству партнёры оценили и нашу дорожно-строительную, лесозаготовительную технику, автобусы МАЗ. На очереди – электрический транспорт. Ну и конечно, давно знают в Приморье Беларусь «на вкус». Очень любят нашу мясную и молочную продукцию, закупают консервы, детское питание. Да и сам Олег Кожемяко знает это не понаслышке. Все благодаря далёким белорусским корням.

Олег Кожемяко:

Тот фундамент, который был создан за предыдущие годы, сейчас будет реализовываться на территории Приморья. Конечно, это направление по реализации продукции сельского хозяйства, которую знают жители Приморья, качеству которого доверяют. И у нас сегодня во многих районах представлены белорусские подворья, идет реализация этой продукции. Поэтому мы расширим эту линейку, будут созданы и торговые дома в крупных городах, по районам, которые будут реализовывать продукцию белорусских производителей, так любимую жителями Приморья. У нас в Приморье более 30 % людей так или иначе связаны с Беларусью, имеющие свои корни и вышедшие отсюда.

То, что Беларусь готова участвовать в разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Приморском крае, уже потом подчеркнут и в белорусском правительстве. Тесное сотрудничество с БелАЗом – направление действительно выгодное. Кроме того, наши организации готовы помочь в проектировании и возведении жилья, модернизации дорог, обустройстве населённых пунктов. Перспективным назвать можно и сотрудничество в IT-отрасли и развитии цифровой экономики. Для проработки конкретных совместных проектов предложено даже создать рабочую группу.

Впрочем, есть ещё и то, что роднит Беларусь и Приморский край намного лучше, чем просто успехи в торговле – общая история. Неудивительно, что традиционная церемония возложения венков к монументу Победы в таком случае приобретает ещё более глубокий смысл.