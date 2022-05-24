«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки

Сельхозпродукция станет основным драйвером роста белорусского биржевого экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь в ходе Молочной Олимпиады, которая в эти дни проходит в Алматы. Мероприятие ежегодно объединяет экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока. Делегация БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочной отрасли и возможности применения биржевого механизма для наращивания поставок в страны Центральной Азии. В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам. Подробнее.

Эдуард Бельский, первый заместитель председателя правления БУТБ:

В каждый торгах присутствует от 300 до 1 500 участников. За одну торговую сессию, то есть в течение полутора часов, (одна торговая сессия в рамках временного лага – это полтора часа) около трех миллионов долларов за одну сессию.