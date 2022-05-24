«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки
Сельхозпродукция станет основным драйвером роста белорусского биржевого экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь в ходе Молочной Олимпиады, которая в эти дни проходит в Алматы. Мероприятие ежегодно объединяет экспертов и аналитиков мирового уровня, производителей и переработчиков молока. Делегация БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочной отрасли и возможности применения биржевого механизма для наращивания поставок в страны Центральной Азии.
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Эдуард Бельский, первый заместитель председателя правления БУТБ:
В каждый торгах присутствует от 300 до 1 500 участников. За одну торговую сессию, то есть в течение полутора часов, (одна торговая сессия в рамках временного лага – это полтора часа) около трех миллионов долларов за одну сессию.
С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли и диверсификации рынков сбыта Казахстан особенно интересен для белорусов из-за его емкости и высокой покупательной способности. Экспортные биржевые торги сухим молоком и сывороткой, сливочным маслом, сырами и другой востребованной за рубежом молочной продукцией проводятся на БУТБ трижды в неделю, а в каждой торговой сессии участвуют около 300 продавцов и покупателей.
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