Как стать воспитанником суворовского училища? Рассказываем про критерии отбора

Блестящая дисциплина, нравственность, ровная осанка и строевое мастерство. В Минском суворовском училище уже идет активная вступительная кампания. Профессия военного вызывает все больший интерес у юношей.

Совсем скоро ряды суворовцев пополнят еще 104 замотивированных ученика. С 1 мая по 1 июня включительно комиссия принимает документы желающих. Конкурс серьезный – три человека на место. При отборе обращают внимание на учебу и физическую подготовку.

Александр Маскалевич, начальник отдела обеспечения учебного процесса Минского суворовского военного училища, подполковник: Физическая подготовка, конечно же, проверяется у ребят сразу же. Им нужно будет пробежать и подтянуться. Психологический отбор проводят наши психологи, смотрят, насколько ребята подготовлены, желают сюда поступать, хотят поступать, ну и, соответственно, быть защитниками Родины. Физика и математика, в соответствии с республиканскими документами, они должны сдать не менее чем на 3 балла. Потом участвуют в конкурсе.

Перед тем как готовиться к экзаменам, важно собрать стандартный пакет документов. Ну и, конечно, дождаться 12-летия.

Александр Маскалевич:

Обязательно – паспорт гражданина Республики Беларусь, личная карточка учащегося – это документ, который берется в школе, медицинские документы, фотографии. Соответственно, прийти, написать заявление, и мы примем все в комиссию. После этого дадим расписку о том, что документы приняты, и пригласим к участию в конкурсе.