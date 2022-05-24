В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолётам

В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам. Это одно из направлений целого ряда антикризисных мер, которые реализуются в условиях санкций и закрытого неба, и направлены прежде всего на сохранение трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты. Подробнее.