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В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолётам

24 мая 2022 17:14
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В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам. Это одно из направлений целого ряда антикризисных мер, которые реализуются в условиях санкций и закрытого неба, и направлены прежде всего на сохранение трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты. Подробнее.  

В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолётам-1

Министерство транспорта и коммуникаций изучает возможность оперативно наладить выпуск запчастей к самолетам Sukhoi Superjet 100, Мс-21. Кроме того, есть перспектива использовать российские грузовые авиалайнеры для полетов в страны Азии и в Россию. Для этих целей будут изучены возможности эксплуатации самолета Ил-96−400Т российского производства.  

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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