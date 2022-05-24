В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолётам

В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам. Это одно из направлений целого ряда антикризисных мер, которые реализуются в условиях санкций и закрытого неба, и направлены прежде всего на сохранение трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты. Подробнее.
Министерство транспорта и коммуникаций изучает возможность оперативно наладить выпуск запчастей к самолетам Sukhoi Superjet 100, Мс-21. Кроме того, есть перспектива использовать российские грузовые авиалайнеры для полетов в страны Азии и в Россию. Для этих целей будут изучены возможности эксплуатации самолета Ил-96−400Т российского производства.
Читайте также:
«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки
Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным
Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай