Вместе 50 лет! Пара поделилась секретом счастливой супружеской жизни

Надежда Владимировна и Валерий Григорьевич рассматривают старые фотографии. Вспоминают молодость. Больше полувека прошло с того дня, когда юный парень пришел на танцы и встретил свою любовь, точнее, правильно будет сказать Надежду. В 2025 году супруги отметили «золотую» свадьбу, но тот самый день 8 марта 1975 года помнят до сих пор в мельчайших подробностях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Надежда Бараш:

Мы помним этот день очень хорошо, потому что это было 8 Марта, был теплый и солнечный день. У меня было платье с коротким рукавом, в туфельках прошла через всю деревню.

Сейчас супруги с улыбкой вспоминают весь путь, который удалось пройти вместе. И хотя не всегда было легко, шли рука об руку, минуя все жизненные трудности. Сами родом из Гомельщины. После аварии на Чернобыльской АЭС Надежде и Валерию пришлось оставить дом, работу и переехать. Судьба завела в Столбцы. Этот город супруги больше 30 лет считают своей второй родиной.

Надежда Бараш:

32 года как мы живем в Столбцах, уже привыкли, наши дочери здесь уже вышли замуж, появились внуки, жизнь продолжается.