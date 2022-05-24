Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай

Уже 16 предприятий Гомельской области аккредитованы для поставок продуктов питания в Китай. В 2022 году в 10 раз увеличен экспорт мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также регион наращивает объемы поставок сладостей. В четыре раза выросли продажи за рубеж кондитерских изделий. В целом по стране за три месяца с начала 2022 года объем торговли между странами достиг высоких показателей. Двусторонний импорт и экспорт товаров превысил 1,09 миллиарда долларов, увеличившись на 19,5 %.

Читайте также:

Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты

Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным

В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам