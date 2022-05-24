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Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай

24 мая 2022 17:17
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Уже 16 предприятий Гомельской области аккредитованы для поставок продуктов питания в Китай. В 2022 году в 10 раз увеличен экспорт мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай-1

Также регион наращивает объемы поставок сладостей. В четыре раза выросли продажи за рубеж кондитерских изделий. В целом по стране за три месяца с начала 2022 года объем торговли между странами достиг высоких показателей. Двусторонний импорт и экспорт товаров превысил 1,09 миллиарда долларов, увеличившись на 19,5 %.  

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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