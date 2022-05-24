Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным

Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты в рублях за поставки топлива. Срок расчета наступает 25 мая. Деньги поступили в «Газпромбанк» заблаговременно для конвертации валюты и перевода ее на рублевый счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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На сегодня половина из 54 стран-импортеров российского газа уже открыли специальные счета в «Газпромбанке». В правительстве Болгарии считают, что решение отказаться оплачивать газ из России в рублях было поспешным. Страна ожидает, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции по оплате.
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