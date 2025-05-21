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Пленный украинский солдат рассказал о жестокости боевиков «Азова»

21 мая 2025 11:51
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Пленный украинский солдат рассказал о жестокости боевиков «Азова»-0

Пленный солдат ВС Украины Константин Ямашкин рассказал про свой опыт встречи с боевиками националистического подразделения «Азов», пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, один из боевиков «Азова», имеющий позывной «Фарш», высказал мнение, что солдат РФ необходимо «обнулять». А позже боевик показывал бойцу ВСУ фото с погибшим российским бойцом. На снимках боевики батальона «Азов» лежат возле мертвого военного и улыбаются, далее, привязав тело военнослужащего с надетым на его грудь трафаретом из картона к дереву, продолжили делать фотографии.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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