О чём мечтает мама пятерых детей? Побывали в гостях у многодетной семьи

Построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка – в семье Антонюк этой древней мудрости следуют давно. Настоящее счастье здесь видят в детях, а потому в этой семье оно умножено на пять, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Пока муж Ольги Михаил в рабочей командировке, мама знакомит нас со своими детьми. Старший Александр служит в армии, Алексей учится в столичном энергоколледже. Иван и Мария еще школьники, живут с родителями, как и самая младшенькая Алена. Ей исполнилось четыре. О том, что Ольга станет мамой пятерых, еще 20 лет назад и подумать не могла. Но, как говорится, у судьбы свои планы.

Ольга Антонюк, многодетная мама:

Не было в планах того, что мы когда-то будем большой семьей. Да, муж когда-то шутил, что у нас будет большая семья. Может, он планировал, но стеснялся об этом сказать, это было в молодости. Первый ребенок, потом второй ребенок, а там уже захотелось девочку, потому что первых два мальчика, а потом захотелось сестричку для девочки. Получилось – и хорошо.



Еще недавно семья Антонюк жила в небольшой квартире. С помощью господдержки удалось построить собственный дом, куда в прошлом году и переехали. Теперь у каждого из членов большой семьи есть своя просторная комната. Тем не менее дети любят проводить время вместе, играть в настольные игры и путешествовать.

Любят ребята и проводить время на собственном участке – играть с домашними питомцами и в песочнице, которую родители соорудили специально для детей. А вообще, как признается многодетная мама, многое еще здесь предстоит сделать. Фруктовый сад, огород и баня – все это в мечтах, которые, уверена Ольга, обязательно сбудутся в скором времени. Благо, участок большой, есть где разгуляться.