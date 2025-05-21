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Минимализм и эклектика – во что одеваются модники Минска? Опрос

21 мая 2025 11:35
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Минимализм и эклектика – во что одеваются модники Минска? Опрос-1

Я люблю минимализм, черный цвет. Нравятся изделия из кожи.

Минимализм и эклектика – во что одеваются модники Минска? Опрос-3

Я художник, и поэтому я очень люблю выделяться. Мне нравится сочетание разных материалов. Это кожа, ткань. Я очень часто встречаюсь с дизайнерами и наблюдаю за тем, что в тренде.

Минимализм и эклектика – во что одеваются модники Минска? Опрос-5

Я всегда мешаю разные форматы. Есть такое понятие – эклектика. Я использую ее в стиле своем. Отрастил усы. Иногда ношу прямые, иногда подкручиваю. Мне нравятся такие кепки, приобщил их к своему стилю. Татуировок у меня много, и все в разных стилях. Стиль – это должно быть внутри.

Подробнее – в видео.

# Мода # Опрос

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