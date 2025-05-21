Минимализм и эклектика – во что одеваются модники Минска? Опрос

Я художник, и поэтому я очень люблю выделяться. Мне нравится сочетание разных материалов. Это кожа, ткань. Я очень часто встречаюсь с дизайнерами и наблюдаю за тем, что в тренде.

Я всегда мешаю разные форматы. Есть такое понятие – эклектика. Я использую ее в стиле своем. Отрастил усы. Иногда ношу прямые, иногда подкручиваю. Мне нравятся такие кепки, приобщил их к своему стилю. Татуировок у меня много, и все в разных стилях. Стиль – это должно быть внутри.