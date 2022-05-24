Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты

Россияне приезжают в Беларусь, чтобы открыть счет в банке и получить пластиковые банковские карты Visa и Mastercard. Ими можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным pay-сервисам. Еще в начале марта основным направлением так называемого карточного туризма считались Казахстан и Армения.

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