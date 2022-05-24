Прямой эфир

Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты

24 мая 2022 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне ставшего уже традиционным «медицинского туризма», набирает обороты «карточный» туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным. Подробнее.  

Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты-1

Россияне приезжают в Беларусь, чтобы открыть счет в банке и получить пластиковые банковские карты Visa и Mastercard. Ими можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным pay-сервисам. Еще в начале марта основным направлением так называемого карточного туризма считались Казахстан и Армения.  

Читайте также:  

Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай  

«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки  

В Беларуси могут начать производить комплектующие к российским самолетам  

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным
24 мая 2022 17:19

Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным

Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай
24 мая 2022 17:17

Экспорт мяса в 10 раз выше. Гомельская область увеличивает поставки в Китай

«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки
24 мая 2022 17:16

«Около 3 млн долларов за одну сессию». БУТБ представила экспортный потенциал белорусской молочки