Россияне стали чаще ездить в Беларусь, чтобы завести банковские карты

На фоне ставшего уже традиционным «медицинского туризма», набирает обороты «карточный» туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным. Подробнее.
На фоне ставшего уже традиционным «медицинского туризма», набирает обороты «карточный» туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Болгария признала свой отказ поспешным. Подробнее.
Россияне приезжают в Беларусь, чтобы открыть счет в банке и получить пластиковые банковские карты Visa и Mastercard. Ими можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным pay-сервисам. Еще в начале марта основным направлением так называемого карточного туризма считались Казахстан и Армения.
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