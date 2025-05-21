ЦЭ и ЦТ 2025: Минобразования РБ подготовило памятку для участников

Министерство образования Республики Беларусь подготовило памятку для участников централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые проходят испытания в 2025 году.

Так, участвующим в испытании на ЦЭ и ЦТ запрещено:

Иметь в аудитории, а также использовать любые предметы кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска и ручки. Ручка должна быть с чернилами черного цвета (гелевая или капилярная);

Фальсифицировать данные в области регистрации данных ответов;

Пересаживаться на другие места, обмениваться экзаменационными материалами, а также прибегать к помощи других лиц, разговаривать между собой;

Запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику и другую аппаратуру передачи и хранения информации;

Выносить из аудитории экзаменационные материалы и фотографировать их;

Произвольно покидать аудиторию и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педагога.

При нарушении этих правил, участник ЦЭ и ЦТ дальше экзамен не проходит и покидает аудиторию.

Участники испытаний могут:

Получать дополнительные листы для рабочих записей;

Выходить из аудитории по уважительной причине только в сопровождении педагогического работника, но все экзаменационные материалы и рабочие записи при этом оставлять в аудитории на своем месте рядом с документом, удостоверяющим личность;

Завершить выполнение заданий досрочно;

Использовать калькулятор, но только, если он не является средством хранения, приема и передачи информации при выполнении тестовых заданий по предметам физика и химия.

Первый ЦЭ для выпускников одиннадцатых классов стартует уже 26 мая (по предметы на выбор). Второй – 29 мая (на выбор по русскому или белорусскому языкам).

Даты ЦТ в 2025 году назначены следующие:

26 мая для выпускников прошлых лет, а также студентов колледжей по предметам на выбор;

29 мая для выпускников прошлых лет, а также студентов колледжей по русскому или белорусскому языку;

2 и 5 июня по предметам для всех абитуриентов.

Резервные дни (если по уважительной причине не пройдено испытание в основные дни):

ЦТ – 19, 21, 23 июня;

ЦЭ – 21, 23 июня.

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