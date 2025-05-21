ЦЭ и ЦТ 2025: Минобразования РБ подготовило памятку для участников

Министерство образования Республики Беларусь подготовило памятку для участников централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые проходят испытания в 2025 году.
Так, участвующим в испытании на ЦЭ и ЦТ запрещено:
- Иметь в аудитории, а также использовать любые предметы кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска и ручки. Ручка должна быть с чернилами черного цвета (гелевая или капилярная);
- Фальсифицировать данные в области регистрации данных ответов;
- Пересаживаться на другие места, обмениваться экзаменационными материалами, а также прибегать к помощи других лиц, разговаривать между собой;
- Запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику и другую аппаратуру передачи и хранения информации;
- Выносить из аудитории экзаменационные материалы и фотографировать их;
- Произвольно покидать аудиторию и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педагога.
При нарушении этих правил, участник ЦЭ и ЦТ дальше экзамен не проходит и покидает аудиторию.
Участники испытаний могут:
- Получать дополнительные листы для рабочих записей;
- Выходить из аудитории по уважительной причине только в сопровождении педагогического работника, но все экзаменационные материалы и рабочие записи при этом оставлять в аудитории на своем месте рядом с документом, удостоверяющим личность;
- Завершить выполнение заданий досрочно;
- Использовать калькулятор, но только, если он не является средством хранения, приема и передачи информации при выполнении тестовых заданий по предметам физика и химия.
Первый ЦЭ для выпускников одиннадцатых классов стартует уже 26 мая (по предметы на выбор). Второй – 29 мая (на выбор по русскому или белорусскому языкам).
Даты ЦТ в 2025 году назначены следующие:
- 26 мая для выпускников прошлых лет, а также студентов колледжей по предметам на выбор;
- 29 мая для выпускников прошлых лет, а также студентов колледжей по русскому или белорусскому языку;
- 2 и 5 июня по предметам для всех абитуриентов.
Резервные дни (если по уважительной причине не пройдено испытание в основные дни):
ЦТ – 19, 21, 23 июня;
ЦЭ – 21, 23 июня.
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