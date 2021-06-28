«Нужно понимать, что страна – это не бизнес». Николай Щёкин о национальной стратегии борьбы с санкциями

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Да, нам будет сложно, потому что новые контракты, новые договоры, новые соглашения – это затраты. Алена Сырова, СТВ:

Некий выход из зоны комфорта. Юлия Абухович:

Нас действительно заставили выйти из зоны комфорта. И это не страшно, нам просто надо собраться и понять, что по-прежнему не будет.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это как в бизнесе появление конкурентов, правильно?

Юлия Абухович:

Нам просто надо будет работать в другом направлении и работать по-другому. Да, сложнее, дороже, но придется, у нас нет выбора.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Единственное, понимать, что страна – это не бизнес. За страной десятки миллионов, и разворачиваться геополитически и приобщаться к какому-то клубу... Знаете, там тоже очень много шероховатостей, интересов. Правильно здесь было сказано, очень много пройдет времени, чтобы нашли мы общие интересы. Хорошо, что в Союзном государстве с Россией мы нашли общие интересы, наконец-то и они поняли, что мы им нужны. Но пока наша востребованность в остальном мире не так явна, к сожалению. Поэтому здесь надо думать, размышлять, анализировать и действительно просчитывать все риски возможные на 10, 20 лет вперед. Алена Сырова:

Чтобы не воспользовались нашими слабостями?

Николай Щекин:

Чтобы мы сами себя не погубили. Здесь очень много таких, скажем так, поворотов. В течение полугода все меняется, вы видите. Тут удержать бы страну, вот это главное.

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

Простодушные мечтания прекратить и начать мыслить очень рационально, четко разделять, кто твой друг, кто враг. Рассчитывать свои экономические возможности, не поддаваться на все эти уловки и провокации, которые нам «Восточным партнерством», еще какой-нибудь инициативой предлагают. Четко понимать, где наши интересы, им следовать. Николай Щекин:

Аккуратно относиться ко всему.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сегодня очень много говорили про европейские ценности, но ведь сами эти ценности уже и так разлетаются вдребезги, нет уже тех европейских ценностей. Посмотрите, как лихорадит сейчас европейские страны, где сами люди недовольны. И, скорее всего, надо отвлечь внимание, в том числе показать, что там хуже, чем у нас. Мы сами говорим, где мы будем искать партнеров. А я думаю, партнеры у нас люди, которые живут в этих странах. Ведь правительства тоже меняются, у них сейчас очень четко эта ситуация прослеживается, что в конце концов должны прийти разумные люди, которые не дадут дойти до точки кипения. А разумных людей гораздо больше, и народную дипломатию никто не отменял.

Кирилл Казаков:

В той же самой Риге мэр города снимал флаг в надежде на то, что он победит на выборах. Алена Сырова:

Но народу, согласитесь, тяжелее искать общий язык, когда добираться друг до друга приходится какими-то невероятными путями В ту же Ригу через Стамбул или Литву.