«Нужно понимать, что страна – это не бизнес». Николай Щёкин о национальной стратегии борьбы с санкциями

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
Да, нам будет сложно, потому что новые контракты, новые договоры, новые соглашения – это затраты.
Алена Сырова, СТВ:
Некий выход из зоны комфорта.
Юлия Абухович:
Нас действительно заставили выйти из зоны комфорта. И это не страшно, нам просто надо собраться и понять, что по-прежнему не будет.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это как в бизнесе появление конкурентов, правильно?
Юлия Абухович:
Нам просто надо будет работать в другом направлении и работать по-другому. Да, сложнее, дороже, но придется, у нас нет выбора.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Единственное, понимать, что страна – это не бизнес. За страной десятки миллионов, и разворачиваться геополитически и приобщаться к какому-то клубу... Знаете, там тоже очень много шероховатостей, интересов. Правильно здесь было сказано, очень много пройдет времени, чтобы нашли мы общие интересы. Хорошо, что в Союзном государстве с Россией мы нашли общие интересы, наконец-то и они поняли, что мы им нужны. Но пока наша востребованность в остальном мире не так явна, к сожалению. Поэтому здесь надо думать, размышлять, анализировать и действительно просчитывать все риски возможные на 10, 20 лет вперед.
Алена Сырова:
Чтобы не воспользовались нашими слабостями?
Николай Щекин:
Чтобы мы сами себя не погубили. Здесь очень много таких, скажем так, поворотов. В течение полугода все меняется, вы видите. Тут удержать бы страну, вот это главное.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Простодушные мечтания прекратить и начать мыслить очень рационально, четко разделять, кто твой друг, кто враг. Рассчитывать свои экономические возможности, не поддаваться на все эти уловки и провокации, которые нам «Восточным партнерством», еще какой-нибудь инициативой предлагают. Четко понимать, где наши интересы, им следовать.
Николай Щекин:
Аккуратно относиться ко всему.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы сегодня очень много говорили про европейские ценности, но ведь сами эти ценности уже и так разлетаются вдребезги, нет уже тех европейских ценностей. Посмотрите, как лихорадит сейчас европейские страны, где сами люди недовольны. И, скорее всего, надо отвлечь внимание, в том числе показать, что там хуже, чем у нас. Мы сами говорим, где мы будем искать партнеров. А я думаю, партнеры у нас люди, которые живут в этих странах. Ведь правительства тоже меняются, у них сейчас очень четко эта ситуация прослеживается, что в конце концов должны прийти разумные люди, которые не дадут дойти до точки кипения. А разумных людей гораздо больше, и народную дипломатию никто не отменял.
Кирилл Казаков:
В той же самой Риге мэр города снимал флаг в надежде на то, что он победит на выборах.
Алена Сырова:
Но народу, согласитесь, тяжелее искать общий язык, когда добираться друг до друга приходится какими-то невероятными путями В ту же Ригу через Стамбул или Литву.
Елена Манкевич:
Это же не только нам, но и тем людям такие же проблемы.
Николай Щекин:
В связи с этим наша власть, особенно в последнее время Национальное собрание Республики Беларусь, играет очень большую роль в объединении белорусского народа. И вы видите, насколько сейчас сбалансированы взаимоотношения людей, граждан, и нашей власти. Не в каждой стране этим можно похвастаться.
Кирилл Казаков:
Как правильно сказала Елена Николаевна, на самом деле белорусы, которые живут за границей, мне кажется, все-таки должны понимать, что белорусы, которые живут в пределах Беларуси, это, в принципе, прежде всего их, я уже не буду говорить слово братья, хотя оно очень пафосно звучит. Это партнеры, с которыми можно строить бизнес. Скорее всего, санкции рухнут именно из-за того, что мы, белорусы, друг другу всегда помогали – есть некая толока.
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