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Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси

03 марта 2020 10:28
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Новости Беларуси. С кадровых вопросов начался рабочий день главы государства. Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра. Им стал Юрий Назаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

На протяжении 7 лет он возглавлял концерн «Беллесбумпром», специалист в лесном хозяйстве и мировой экономике. В правительстве же Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.  

Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси-1

Сразу после личной встречи с Президентом Назаров уже в новой должности отправился на совещание по работе нефтеперерабатывающего комплекса страны. Озвучивая свое кадровое решение, Александр Лукашенко отметил, что сегодня это ключевое направление.

Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь идет о назначении вас вице-премьером. Направление ключевое не потому, что вы здесь. Скажу, что для страны оно сегодня важнейшее. Не сельское хозяйство, не социальная сфера, даже не экономические вопросы и планирование, а именно та сфера, которой вам придется заниматься. 

Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси-7

Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра. Поэтому я бы просил, чтобы вы включились в эту работу и обеспечили этот участок.

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Юрий Назаров на посту вице-премьера сменил на этой позиции Игоря Ляшенко, который указом главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси-10

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Юрий Назаров # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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