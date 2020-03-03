Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси

Новости Беларуси. С кадровых вопросов начался рабочий день главы государства. Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра. Им стал Юрий Назаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси На протяжении 7 лет он возглавлял концерн «Беллесбумпром», специалист в лесном хозяйстве и мировой экономике. В правительстве же Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.

Сразу после личной встречи с Президентом Назаров уже в новой должности отправился на совещание по работе нефтеперерабатывающего комплекса страны. Озвучивая свое кадровое решение, Александр Лукашенко отметил, что сегодня это ключевое направление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь идет о назначении вас вице-премьером. Направление ключевое не потому, что вы здесь. Скажу, что для страны оно сегодня важнейшее. Не сельское хозяйство, не социальная сфера, даже не экономические вопросы и планирование, а именно та сфера, которой вам придется заниматься.