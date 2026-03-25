Шарангович забил победный буллит в матче против «Лос-Анджелес» в НХЛ

Шикарный буллит в исполнении Егора Шаранговича принес «Калгари» победу в овертайме над «Лос-Анджелесом» в одном из матчей НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам основного времени и овертайма на табло горели равные цифры 2:2. Вначале попытку эффектно реализовал Артемий Панарин. Он оказался единственным, кто сумел поразить цель. Белорус не остался в стороне и не менее ярко обхитрил неприятельского стража ворот. На льду наш нападающий провел почти 19 минут, нанес 4 броска и закончил встречу с показателем полезности 0. В сезоне у него 26 очков в 67 встречах.

«Чикаго» с Артемом Левшуновым в составе был сильнее «Айлендерс» со счетом – 4:3. Отечественный защитник сыграл в первой паре обороны и провел на льду более 23 минут. Он дважды бросил по воротам соперника, заблокировал два выстрела, применил четыре силовых приема и завершил дуэль с отрицательным показателем полезности.

«Вашингтон» Алексея Протаса всухую проиграл «Сент-Луису» – 0:3. Земляк получил больше всех игрового времени среди сокомандников в своем амплуа – 21 минуту 36 секунд, однако результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне воспитанник витебской школы хоккея набрал 47 баллов.