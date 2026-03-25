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В Гомеле проходит региональный отборочный этап проекта «Поезд Памяти»

25 марта 2026 11:55
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В Гомельской области определяют, кто примет участие в союзном проекте «Поезд Памяти». В  финале – 27 старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они творческие личности, интересуются историей, имеют достижения в исследовательской работе, спорте и, определенно, являются молодежными лидерами своего района. Их мечта – побывать в местах боевой славы и стать частью знакового международного проекта.

В Гомеле проходит региональный отборочный этап проекта «Поезд Памяти»-2

Анна Фесько, учащаяся средней школы № 2 городского поселка Октябрьский:
Есть такое желание внутри, когда вырастешь, если я попаду на «Поезд Памяти», чтобы мне потом было что рассказать. Вообще очень люблю эту всю тему с историей, именно ездить по местам, не просто в книжках картинки, а в живую посмотреть.

Юноши и девушки уже прошли предварительный отбор – на конкурс поступило более 600 заявок от желающих стать пассажирами знакового рейса.

В Гомеле проходит региональный отборочный этап проекта «Поезд Памяти»-4

Иван Будяну, член жюри отборочного этапа проекта «Поезд памяти», участник проекта «Поезд Памяти – 2022»:
С каждым годом конкуренция среди ребят растет в геометрической прогрессии. И это неудивительно, потому что значимость исторической памяти – это весьма актуальная сейчас задача для молодежной политики в нашей стране. Конечно же, сегодня при отборе для меня будет самый главный критерий – это горящие глаза у участников, чтобы я видел, что они действительно этого хотят.

Ребята представили жюри творческие визитки, написали мотивационные письма и эссе о Великой Отечественной войне. Не обойдется и без презентации социально значимых проектов. Авторов 15 лучших инициатив пригласят на финальный отбор, который пройдет в Минске в начале апреля. Напомним, проект «Поезд Памяти» известен с 2022 года. В нем уже приняли участие около тысячи старшеклассников не только из Беларуси и России.  Пятое по счету путешествие по городам Союзного государства начнется в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Традиционно отправная точка – Брест.

# Союзное государство # Великая Отечественная война # Беларусь-Россия

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