В Гомеле проходит региональный отборочный этап проекта «Поезд Памяти»

В Гомельской области определяют, кто примет участие в союзном проекте «Поезд Памяти». В финале – 27 старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они творческие личности, интересуются историей, имеют достижения в исследовательской работе, спорте и, определенно, являются молодежными лидерами своего района. Их мечта – побывать в местах боевой славы и стать частью знакового международного проекта.

Анна Фесько, учащаяся средней школы № 2 городского поселка Октябрьский:

Есть такое желание внутри, когда вырастешь, если я попаду на «Поезд Памяти», чтобы мне потом было что рассказать. Вообще очень люблю эту всю тему с историей, именно ездить по местам, не просто в книжках картинки, а в живую посмотреть. Юноши и девушки уже прошли предварительный отбор – на конкурс поступило более 600 заявок от желающих стать пассажирами знакового рейса.