Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Казахстана встречаются в Минске. Уже четвёртый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бизнес-форуме планируют подписать контракты на 200 миллионов долларов.
Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Казахстана встречаются в Минске. Уже четвёртый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бизнес-форуме планируют подписать контракты на 200 миллионов долларов.
В белорусскую столицу прибыла внушительная делегация – представители всех знаковых для Казахстана отраслей экономики. Перспектива для роста – промышленная кооперация. Среди положительных примеров – производство трансформаторов, различных кабелей, кожаной продукции.
На полях форума вице-министр торговли и интеграции Казахстана сообщил журналистам, что Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины. Она составляет 60 долларов за тонну и половину этой суммы за переработанный продукт.