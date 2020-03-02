Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины

Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Казахстана встречаются в Минске. Уже четвёртый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бизнес-форуме планируют подписать контракты на 200 миллионов долларов.

В белорусскую столицу прибыла внушительная делегация – представители всех знаковых для Казахстана отраслей экономики. Перспектива для роста – промышленная кооперация. Среди положительных примеров – производство трансформаторов, различных кабелей, кожаной продукции.