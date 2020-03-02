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Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины

02 марта 2020 14:27
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Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Казахстана встречаются в Минске. Уже четвёртый раз,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бизнес-форуме планируют подписать контракты на 200 миллионов долларов.

Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины-1

В белорусскую столицу прибыла внушительная делегация – представители всех знаковых для Казахстана отраслей экономики. Перспектива для роста – промышленная кооперация. Среди положительных примеров – производство трансформаторов, различных кабелей, кожаной продукции.

Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины-4

На полях форума вице-министр торговли и интеграции Казахстана сообщил журналистам, что Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины. Она составляет 60 долларов за тонну и половину этой суммы за переработанный продукт. 

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Фотофакт

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