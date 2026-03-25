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Жлобинский «Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента

25 марта 2026 11:57
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«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Для завоевания путевки в следующий раунд «сталеварам» понадобились шесть дуэлей. Счет открыл «Витебск». Это был первый и последний успех северян. В дальнейшем забрасывали только представители Жлобина. Шайбы в цель отправили Дмитрий Тукач, Артем Волченков и Максим Усков. 

В параллельной встрече «Шахтер» вел в противостоянии с «Гомелем» – 3:0, позволил сопернику сравнять цифры, но дожал в заключительной трети. Финальный результат 5:3. В этой серии паритет 3:3.

# Хоккей Беларуси

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