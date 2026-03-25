Жлобинский «Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента

«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для завоевания путевки в следующий раунд «сталеварам» понадобились шесть дуэлей. Счет открыл «Витебск». Это был первый и последний успех северян. В дальнейшем забрасывали только представители Жлобина. Шайбы в цель отправили Дмитрий Тукач, Артем Волченков и Максим Усков.

В параллельной встрече «Шахтер» вел в противостоянии с «Гомелем» – 3:0, позволил сопернику сравнять цифры, но дожал в заключительной трети. Финальный результат 5:3. В этой серии паритет 3:3.