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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

03 марта 2020 08:26
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Новости Беларуси. Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Юрий Назаров.   

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси.   

Александр Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации Президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. «Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим», – отметил глава государства.  

Традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации.   

Президент отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление – нефтехимический комплекс страны.   

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – сказал Александр Лукашенко.  

Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше? Интервью с Юрием Назаровым (читать далее).  

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Юрий Назаров

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