Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

Новости Беларуси. Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Юрий Назаров.

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации Президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. «Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим», – отметил глава государства.

Традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации.

Президент отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление – нефтехимический комплекс страны.

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – сказал Александр Лукашенко.