Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

Новости Беларуси. Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Юрий Назаров.
Как сообщает БЕЛТА, соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации Президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. «Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим», – отметил глава государства.
Традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации.
Президент отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление – нефтехимический комплекс страны.
«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – сказал Александр Лукашенко.
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